Teatro Apolo recebe show inédito: Tributo a Mahmoud Reda

A- A+

A história e as criações do rei do folclore egípcio Mahmoud Reda serão apresentadas em um espetáculo inédito no palco do Teatro Apolo, no próximo dia 22/03, às 20h30. Com o tema Tributo a Mahmoud Reda, o espetáculo cheio de cor, dança e cultura apresentará coreografias criadas e inspiradas no grande mestre egípcio. A Troupe é coordenada pelo egípcio Mohamed Kazafy, sucessor de Mahmoud Reda e atual diretor artístico da Reda Troupe.

O show, que reúne o Grupo Zambak composto por 22 bailarinas, foi idealizado pela bailarina e coreógrafa Lu Zambak, que conta com 22 anos de experiência na dança árabe. Os ingressos para prestigiar o espetáculo estão à venda no Espaço Zambak e também no site do Sympla. O valor para meia-entrada é R$ 20 (comprovação obrigatória) e para inteira é R$ 40.

Bailarina Lu Zambak/ Foto: Fernando Azevedo

"A escolha para homenagear Mahmoud Reda, que deixou um grande legado na cultura árabe, começou em 2023, quando fui uma das selecionadas para compor a Kazafy Troupe Brazil, em São Paulo. Essa experiência na primeira temporada trouxe muita inspiração e criatividade para compor muitas das coreografias do espetáculo", explica Lu Zambak.



LU ZAMBAK - é bailarina e professora de Dança do Ventre, Danças Árabes e diretora do Espaço Zambak.

Em suas aulas, Lu desenvolve um trabalho que ajuda pessoas a desenvolverem o auto cuidado e a consciência corporal através da Dança do Ventre, oferecendo também o desenvolvimento técnico e artístico para quem quer se aperfeiçoar e/ou se profissionalizar na dança. Lu carrega em sua dança e em sala de aula uma experiência de mais de 20 anos e vem alinhando a dança com o seu trabalho como reikiana e thetahealer.

SERVIÇO TRIBUTO A MAHAMOUD REDA

Data: Sexta (22/03)

Local: Teatro Apolo.

Horário: 20h30

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada.) À venda no Espaço Zambak (Rua Soares Moreno nº 423) ou Sympla (https://encurtador.com.br/ivFW2)

Mais informações: (81) 98709-2803



Veja também

ORQUESTRA Banda Sinfônica inicia temporada 2024 de concertos gratuitos no Teatro do Parque