CULTURA Teatro de Santa Isabel recebe shows de cultura popular e música portuguesa, com acesso gratuito A iniciativa faz parte da turnê internacional "Música Rural", que vai passar pelo Recife e Zona da Mata Norte do Estado, entre os dias 14, 15, 16, 18 e 21 de julho.

Nesta sexta-feira, (14), o Teatro de Santa Isabel, importante centro cultural e artístico do Recife, com sua arquitetura neoclássica, cercada pelas influências italianas e francesas, e que historicamente foi um dos principais pontos de encontro da elite local, abre as cortinas para receber, pela primeira vez, um espetáculo musical, que une as tradições dos grupos e artistas da cultura popular da Zona da Mata Norte, consideradas Patrimônio da Cultura do Brasil, juntamente com um grupo de tunas académicas portuguesas, formado por estudantes universitários de Portugal. O espetáculo, que mistura as influências musicais pernambucanas com a cultura portuguesa, é gratuito e acontece a partir das 20h.



A iniciativa faz parte da turnê internacional “Música Rural”, formado por mestres e brincantes do maracatu rural, coco de roda e ciranda, que, em 2022, circulou pela Europa, e, este ano, faz as honras da casa recebendo o "TUN' ao Brasil", que tem à frente a "Desertuna” - conjunto composto por estudantes da Universidade da Beira Interior, da cidade de Covilhã, que tocam instrumentos de corda, como violão, bandolim, cavaquinho, acordeão, percussão, trompete, contrabaixo, e cantam em harmonia. “ Este show no Santa Isabel marca o pontapé de uma importante parceria musical e artística entre o Brasil e Portugal. Sem dúvidas, um feito histórico. E para celebrarmos este momento, elaboramos uma agenda cultural recheada de apresentações, que vão circular por várias regiões de Pernambuco, com acesso gratuito para o público” antecipa, Joana D’Arc Ribeiro, produtora cultural e coordenadora do evento.



A Desertuna, composta por cerca de 17 integrantes, em companhia de vários mestres da cultura popular da zona canavieira, juntos, vão realizar cerca de cinco apresentações, em PE. No Recife, além do Teatro de Santa Izabel, a turnê vai se apresentar, neste sábado (15), no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, às 17h. Já no domingo (16), os artistas desembarcam na Zona da Mata, berço da cultura popular, para uma apresentação no Museu Comunitário Poço Comprido, localizado na Zona Rural de Vicência, às 15h. Na terça-feira (18), é a vez dos moradores de Lagoa de Itaenga, prestigiarem o espetáculo musical, que se soma à Família Caboclo, às 20h.

Dentro da agenda cultural também está programada, na sexta-feira (21), uma aula-show, no Instituto Ricardo Brennand, no bairro da Várzea, no Recife, junto com o Mestre Josivaldo Caboclo. A turnê segue até o dia 21 deste mês, com várias atividades no estado. Na programação estão visitação à Fenearte; Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco; passeio pelo pontos turísticos e culturais das cidades de Tracunhaém, Nazaré da Mata, Vicência, na Zona da Mata. A agenda contempla, ainda, um giro cultural pelo Museu das Tradições do Cavalo Marinho e Sambada de Maracatu Rural, em Aliança.



APOIO CULTURAL: Para realização dos shows e atividades formativas, a turnê contou com o apoio da Fundação de Cultura do Recife; Real Hospital Português; Paço do Frevo; Instituto Ricardo Brennand; Secretaria de Turismo do Estado de PE; Secretaria de Cultura do Estado de PE; Fundarpe; GRE Mata Norte; Secretaria de Educação de Vicência; Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano; Grupo Cultural Caboclo; Restaurante O Canto da Cabocla Positive Turismo; Museu Comunitário Poço Comprido; e Mestre Bi Produções Culturais.

