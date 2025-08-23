A- A+

TEATRO Teatro do Parque celebra 110 anos com arte, memória e resistência Único teatro jardim do Brasil, o espaço histórico oferece programação gratuita que vai do cinema ao circo, reunindo nomes da cena local e nacional em um tributo à cultura brasileira

O Teatro do Parque, no centro do Recife, celebra 110 anos neste domingo (24) com uma programação gratuita que valoriza múltiplas linguagens artísticas. Único teatro jardim do Brasil, o espaço histórico vem recebendo apresentações desde quarta-feira (20), em uma festa que vai do audiovisual ao circo, passando por música, dança e teatro.

Um dos destaques é a pré-estreia do longa “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, premiado no Festival de Berlim. No sábado (23), a bailarina Rebeca Gondim apresenta "Revinda", espetáculo que denuncia o genocídio da população negra e exalta a resistência periférica. Já no domingo (24), a Trupe Carcará leva o circo ao jardim do teatro com "Picadeiro Pernambuco".

A programação encerra com o Grupo Magiluth e a montagem Luiz Lua Gonzaga, em homenagem à cultura nordestina.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (23) às 17h30

Espetáculo de dança “Revinda”, com Rebeca Gondim.

Domingo (24) às 16h

Espetáculo “Picadeiro Pernambuco”, da Trupe Carcará.

Domingo (24) às 17h30

Montagem "Luiz Lua Gonzaga”, do Grupo Magiluth, no Jardim do teatro.

