Teatro Guararapes recebe Orquestra Petrobras Sinfônica e Mundo Bita Sinfônico

O Teatro Guararapes recebe a Orquestra Petrobras Sinfônica, sob a regência do maestro Tobias Volkmann, no dia 15 de julho com um dos concertos mais pedidos pelo público, o Bohemian Rhapsody, com interpretação dos clássicos da banda inglesa Queen. No repertório, sucessos como “Love of my life”, “Under pressure”, “We are the champions”, “Don’t stop me now”, “We will rock you” e “Bohemian rhapsody”.

No domingo (16), é a vez do concerto infantil Mundo Bita Sinfônico em duas sessões, 15h e 18h, com a presença especial do personagem Bita e de seu idealizador Chaps Melo. No repertório, canções do álbum Mundo Bita Sinfônico, como “Fazendinha”, “Viajar pelo Safari” e “Trem das Estações”.

Os ingressos estão à venda na Sympla, e custam a partir de R$ 40 (meia-entrada) e R$80 (inteira) para o concerto Bohemian Rhapsody. Já os ingressos para o concerto infantil Mundo Bita Sinfônico custam a partir de R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira) .

SERVIÇO:

Datas: 15 e 16/07/2023

Locais: Teatro Guararapes Chico Science

Bohemian Rhapsody (15/07): 20h

Mundo Bita Sinfônico (16/07): 15h e às 18h

Valores de ingressos Bohemian Rhapsody: A partir de R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira); à venda na Sympla

Valores de ingressos Mundo Bita Sinfônico: A partir de R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira); à venda na Sympla

