FERTILIZAÇÃO Técnicas de reprodução assistida: avanços da fertilização in vitro e do congelamento de óvulos Especialista orienta mulheres e casais sobre indicações, benefícios e planejamento da maternidade

Dificuldades para engravidar e o desejo de adiar a maternidade fazem parte da realidade de muitas mulheres e casais brasileiros

Nesse contexto, a reprodução assistida tem se tornado uma importante aliada, especialmente por meio da fertilização in vitro (FIV) e do congelamento de óvulos, técnicas que oferecem mais autonomia e esperança para quem sonha em ter filhos.

Nesta quinta-feira (29), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a ginecologista e especialista em reprodução assistida, Dra. Juliana Souto. A médica falou sobre os avanços da FIV e a crescente procura pelo congelamento de óvulos.

Segundo a especialista, a fertilização in vitro é indicada principalmente para casais que enfrentam algum fator de infertilidade.

“A fertilização in vitro é uma das técnicas mais eficazes para alcançar a gestação em casos de infertilidade, como alterações nas trompas, endometriose, baixa reserva ovariana ou problemas espermáticos, pois permite que a fecundação ocorra em ambiente controlado, no laboratório.”

Ao falar sobre o congelamento de óvulos, a médica destacou que a técnica tem sido cada vez mais procurada por mulheres que desejam planejar melhor o momento da maternidade.

“O congelamento de óvulos é uma forma de preservar a fertilidade para o futuro. Muitas mulheres optam por esse procedimento porque querem se dedicar à carreira, aguardam um relacionamento mais estável ou preferem viver outras etapas da vida antes de engravidar.”



A especialista reforçou ainda a importância da idade no sucesso do procedimento.

“O ideal é que o congelamento seja feito antes dos 35 anos, quando a mulher ainda tem uma melhor quantidade e qualidade dos óvulos, o que aumenta significativamente as chances de uma gestação no futuro.”

Por fim, Dra. Juliana Souto ressaltou que a reprodução assistida vai além da tecnologia e envolve acolhimento e sensibilidade.

“A reprodução assistida não é apenas sobre técnicas e procedimentos, é sobre realizar sonhos e devolver esperança a mulheres e casais que enfrentam dificuldades para engravidar.”

