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Canal Saúde Tecnologia salva vidas: Pernambuco avança na cirurgia cardíaca robótica Especialista destaca benefícios e impacto da inovação no tratamento das doenças do coração

Pernambuco passa a integrar o grupo de estados brasileiros que realizam cirurgia cardíaca robótica, um avanço significativo no tratamento das doenças do coração, especialmente das doenças coronárias, principal causa de morte no país. A inovação amplia as possibilidades terapêuticas e marca um novo momento na medicina de alta complexidade no estado.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), as doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 400 mil mortes por ano no Brasil. Entre elas, a doença arterial coronariana se destaca, sendo causada pelo acúmulo de placas de gordura nas artérias, o que compromete o fluxo sanguíneo e aumenta o risco de infarto.

Nesta quarta-feira (15), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Neneo de Carvalho, conversou, no Canal Saúde, com o cardiologista João Paulo II sobre os avanços, benefícios e aplicações da cirurgia cardíaca robótica.

Segundo o especialista, a chegada da cirurgia robótica representa um avanço concreto para os pacientes, proporcionando procedimentos mais precisos e menos invasivos.

“Estamos falando de uma tecnologia que permite realizar cirurgias com maior precisão e menor agressividade ao organismo. Isso se traduz em menos dor, menor risco de complicações e uma recuperação potencialmente mais rápida.”

Dr. João Paulo II, cardiologista

A técnica utiliza braços robóticos e visão tridimensional ampliada, permitindo intervenções por pequenas incisões, sem a necessidade de abertura completa do tórax, como ocorre na cirurgia convencional.

“O grande diferencial está justamente na redução do trauma cirúrgico. O paciente permanece menos tempo internado e consegue retornar às suas atividades de forma mais rápida e segura.”

Além do tratamento das doenças coronarianas, a cirurgia robótica também pode ser aplicada em procedimentos valvares, retirada de tumores cardíacos e correção de cardiopatias estruturais, ampliando o alcance da tecnologia.

“O foco hoje não é apenas o sucesso da cirurgia, mas também a qualidade da recuperação. Queremos que o paciente retorne à sua rotina com mais autonomia e menos limitações.”

A primeira cirurgia cardíaca robótica em Pernambuco foi realizada em março de 2026, no Real Hospital Português, marcando o início de uma nova fase na assistência cardiológica no estado.

Para o especialista, esse avanço representa mais do que inovação tecnológica, sendo também um passo importante na descentralização do acesso à medicina de alta complexidade no Brasil.

“Estamos ampliando o acesso a uma abordagem moderna e eficiente. O paciente pernambucano agora conta com uma tecnologia que antes estava restrita a poucos centros do país.”

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