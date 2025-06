A- A+

SÃO JOÃO 2025 Tem Caminhada do Forró no São João do Recife, nesta quinta (12) Com 100 sanfoneiros e shows com renomados artistas pernambucanos, a concentração acontece às 17h na Rua da Moeda

O Bairro do Recife recebe nesta quinta-feira (12), a Caminhada do Forró que completa 20 anos de muita animação e tradição. Este ano, a festa reúne centenas de sanfoneiros. Na concentração, que acontece a partir das 17h na Rua da Moeda, shows com renomados artistas pernambucanos. A caminhada parte com o público e 100 sanfoneiros em direção à Praça do Arsenal, às 19h30.

Nesta quarta-feira (11), a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, conversou com Natália Reis, produtora do evento e Tereza Accioly, presidente da Sociedade dos Forrozeiros Pé de Serra e Ai que falaram sobre o evento.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

“Após a concentração na Rua da Moeda, com apresentações de diversos artistas, a Caminhada do Forró leva todo o público presente embalado por 100 sanfoneiros, para a Praça do Arsenal, a partir das 19h30. A abertura na Praça contará com a apresentação instrumental "Sanfônica", reunindo gerações de músicos em um mesmo palco. Participam da homenagem Terezinha do Acordeon, Karol Maciel, Cezzinha, Felipe Costa, Beto Hortiz, Toninho do Acordeon e Ângelo Gabriel. E seguem as apresentações de diversas atrações. Este ano teremos a participação de Chico César, pela primeira vez no evento,” adiantou Natália Reis.

A Caminhada do Forró faz parte da programação oficial do ciclo junino da Prefeitura do Recife, que segue até o dia 29 de junho com atividades espalhadas por toda a cidade. Para Tereza Accioly a programação do Recife prioriza, mais uma vez, a nossa tradição.

“É muito bom ver a valorização dos nossos artistas nos palcos do Recife. Infelizmente em algumas cidades do nosso estado esses artistas não encontram espaço nos principais palcos.E também notamos uma grande invasão de outros ritmos. O São João é tradição, é tempo de forró. Em outras datas e festivais cabem todas as propostas rítmicas, mas não podemos deixar nossa música fora dos principais palcos do estado,” avalia Tereza Accioly.

Toda a programação é gratuita.

