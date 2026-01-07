A- A+

Rádio Folha Temperaturas elevadas aumentam o risco de AVC Neurologista explica os sinais de alerta do AVC e recomenda cuidados diários para dias de calor intenso

Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que, entre 2030 e 2050, as mudanças climáticas causem um acréscimo de 250 mil mortes por ano, incluindo óbitos relacionados ao estresse térmico.

Esse aumento da temperatura se destaca como um importante fator de risco para o acidente vascular cerebral (AVC).

Nesta quarta-feira (7), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o neurologista João Gabriel Ribeiro. Ele falou sobre a relação entre o aumento da temperatura e o risco de AVC.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

Dr. João Gabriel iniciou a entrevista detalhando o mecanismo biológico que liga as altas temperaturas ao AVC

"Quando a gente perde muita água e muito sal, acaba que isso aumenta a viscosidade do sangue e isso tem a maior tendência à formação de coágulos. Além disso, você pode ter quedas de pressão arterial mais frequentes e isso reduz a quantidade de sangue que chega no cérebro e pode desenvolver principalmente o que a gente chama de AVC isquêmico"

Neurologista João Gabriel Ribeiro/Foto: Divulgação

O neurologista trouxe dados estatísticos importantes para alertar a população sobre o impacto devastador que um AVC pode ter na funcionalidade do paciente

"O risco de AVC isquêmico de morte pode chegar a 10, 15%, com um risco de sequela que pode chegar a 50% dos pacientes com limitação funcional. Então, imagine 50%... impactado de forma significativa, não vão conseguir retornar às atividades que eles faziam isso antes"

Dr. João Gabriel ensinou uma técnica mnemônica essencial para que qualquer pessoa possa reconhecer os sintomas e agir rápido

"No Brasil, usamos uma escala adaptada, chamada SAMU. O S é de Sorriso, o A de Abraço, o M de Música e o U de Urgência. Se houver sorriso torto, dificuldade para falar ou dificuldade para mexer um lado do corpo, é hora de correr para um hospital."

O neurologista ainda listou cuidados básicos para dias de temperatura elevada

"Evitar o sol diretamente, usar chapéu ou boné, se hidratar frequentemente, beber água regularmente e permanecer em ambientes ventilados. Evitar praticar atividades físicas em dias de calor extremo e, obviamente, sempre monitorar a pressão arterial."

