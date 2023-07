Temporada de grandes eventos de café pelo Brasil e no Mundo

A- A+

Recife Coffee, São Paulo Coffee Festival e o World of Coffee são alguns exemplos de grandes eventos no Brasil. Já em Pernambuco, inicia nesta quinta-feira (06), o Festival Café Cultural na Capital do Café de Pernambuco, Taquaritinga do Norte. E no final do mês teremos o “Pernambuco Café Show” na Livraria Jaqueira, unidade do Recife Antigo. Pensando nisso, o barista Allan Cavalcanti convidou para o Conexão Café desta semana Ricardo Lasvignes, da Café Domínio, e o secretário de Turismo de Taquaritinga do Norte, Leo Lima, coordenador do Festival Café Cultural, sobre estes muitos eventos cafeinados. O programa vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 13h, pela Rádio Folha FM 96,7 ou pelo canal do YouTube e Facebook da Folha de Pernambuco.

Durante a entrevista, Leo Lima, coordenador do Festival Café Cultural, explicou sobre o evento.

“O Café Cultural é um festival de artes, multicultural de artes integradas onde o fio condutor é o café. Nele temos shows, música, dança, teatro, gastronomia, entre outros. Taquaritinga que detém o patrimônio genético dos amantes de café. Por isso, nada mais justo do que homenagearmos essa tão importante e nossa cultura, que é o café”, ressaltou.

Já Ricardo Lasvignes da Café Domínio falou sobre da importância da participação do Brasil na Wolrd of Cofee que aconteceu em Atenas, na Grécia.

“Este é um evento que acontece em diferentes países do mundo. Este ano foi parar em Atenas, através de um projeto ambicioso. A nossa participação é importante pois lá é onde se reúne todas as pessoas que envolve o café, tanto produtores, quanto consumidores e baristas”, disse.

Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.

