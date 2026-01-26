A- A+

Temporada de verão: futebol em alta e joelhos em risco Com calendário apertado e jogos intensos, especialista explica por que os joelhos lideram as lesões e como preveni-las

Com a temporada esportiva a todo vapor, marcada por campeonatos estaduais, Brasileirão, Libertadores e grandes competições internacionais, a saúde dos joelhos passa a ser motivo de atenção dentro e fora dos gramados.

Responsáveis por sustentar o peso corporal e permitir movimentos como arrancadas, giros rápidos, saltos e chutes, os joelhos estão entre as articulações mais exigidas no futebol e lideram os índices de lesões ao longo do ano.

Nesta segunda-feira (26), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o cirurgião de joelho e especialista em medicina esportiva, Dr. Diego Pires, que explicou por que as lesões aumentam no joelho nesse período e como é possível preveni-las.

Segundo o especialista, o futebol reúne uma série de fatores que favorecem o surgimento de problemas no joelho.

“O futebol impõe movimentos repetitivos de alta intensidade, muitas vezes associados ao contato físico e à sobrecarga muscular. Quando não há equilíbrio entre preparo físico, descanso e prevenção, o joelho acaba sendo o primeiro a sentir”

Dr. Diego Pires/Foto: Divulgação

Entre as lesões mais comuns no joelho estão o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA), problemas no menisco e inflamações por sobrecarga, como a tendinite patelar, que podem afastar atletas dos gramados por semanas ou até meses.

“Em casos mais graves, como a reconstrução do LCA, o processo de reabilitação pode chegar a nove meses, com retorno gradual ao esporte”, ressalta o cirurgião.

Apesar do cenário preocupante, o especialista destaca que grande parte dessas lesões no joelho pode ser evitada com medidas preventivas.

“Fortalecimento muscular, controle da carga de treinos, descanso adequado, trabalho neuromuscular e acompanhamento médico contínuo são fundamentais para reduzir riscos e prolongar a carreira dos atletas”

