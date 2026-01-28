A- A+

Canal Saúde Tendinite e outras doenças das mãos: quando a infiltração é indicada Especialista explica sintomas, prevenção e tratamentos que ajudam a preservar a função das mãos

Dor, formigamento, perda de força e limitação de movimentos nas mãos fazem parte da rotina de milhões de brasileiros.

Doenças como tendinite, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho e artrose estão entre as principais causas de afastamento de atividades profissionais e escolares, segundo dados da área de ortopedia.

Em muitos desses casos, a infiltração surge como alternativa terapêutica antes da indicação cirúrgica.

Nesta quarta-feira (28), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a ortopedista, Giselly Veríssimo, presidente da regional Pernambuco da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Ela falou sobre a tendinite.

Acompanhe a netrvsita através dos players abaixo

A Dra. Gisele Veríssimo iniciou a conversa destacando uma mudança no perfil dos pacientes com tendinite

"O que a gente vê hoje em dia é cada vez mais jovens chegando, crianças porque está usando muito o celular, porque está usando muito o tablet. Acho que eu já atendi criança com 7 anos com tendinite. Então é um problema que pode acometer qualquer faixa etária."

Ortopedista, Dra. Gisele Veríssimo/Foto: Divulgação

Ao falar sobre prevenção, a especialista enfatizou que a ergonomia sozinha não resolve o problema se não houver pausas estratégicas para descanso das articulações

"Fazer a cada 50 minutos, fazer 5 minutinhos de pausa, fazer um alongamento. Se você ficar 10 horas seguidas no computador, não tem como não acontecer de doer, não tiver uma pausa para poder descansar, aquilo não vai acabar doendo fatalmente um dia ou outro."

A médica chamou a atenção para fatores de risco pouco discutidos da tendinite, como a vibração dos ônibus, que pode afetar não apenas os motoristas, mas também os passageiros

"Existem estudos também que quem anda no ônibus segurando naquela barrinha. Pela vibração do ônibus, ela também pode ter uma tendência a ter problema na mão. Vai adicionando problemas na mão dele."

A ortopedista ainda desmistificou o procedimento de infiltração

"A infiltração ela é uma injeção que ela é direcionada ao local que está doente. Então, às vez, ao invés de você dar um comprimido, esperar que o corpo absorva, que aquela medicação ande pelo corpo inteiro, você vai injetar diretamente próximo da região que está lá inflamada."

Veja também