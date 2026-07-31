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Canal Saúde Tênis escolar merece atenção: escolha errada pode causar dores e lesões Ortopedista orienta pais sobre como escolher o calçado ideal para o retorno às aulas

Com a aproximação da volta às aulas, a preocupação dos pais costuma estar voltada para a compra do material escolar, do uniforme e da mochila. No entanto, um item essencial para a saúde de crianças e adolescentes muitas vezes passa despercebido: o tênis. Especialistas alertam que um calçado inadequado ou muito desgastado pode favorecer dores nos pés, tornozelos, joelhos e até na coluna, além de comprometer o desenvolvimento do aparelho locomotor durante a fase de crescimento.

Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), alterações na pisada e o uso de calçados inadequados estão entre os fatores que contribuem para lesões por sobrecarga, especialmente em crianças que passam boa parte do dia caminhando, correndo e praticando atividades físicas na escola.

Nesta sexta-feira (31), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o ortopedista especialista em pé e tornozelo do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Recife (IOT), Carlos Henrique Magalhães, sobre a importância da escolha do tênis escolar para prevenir dores e lesões durante o período letivo.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Durante a entrevista, Carlos Henrique chamou atenção para um hábito comum entre muitas famílias: insistir no uso de um tênis que já ficou pequeno para economizar.

“A criança cresce muito rápido e o sapato se perde e a gente fica querendo ainda, vamos dar um jeitinho aqui e às vezes acaba prejudicando […] as coisas mais rápidas que pode acontecer é a calosidade… e a unha encravada também, né? A unha encostando no calçado também pode causar lesões.”

Carlos Henrique Magalhães

O especialista também explicou que os pés sofrem alterações naturais ao longo do dia e que isso deve ser levado em consideração na hora de escolher o tamanho do tênis.

“O pé também ele tem dilatações, ele cresce, ele aumenta também durante o dia que ele incha, você fica em pé… Então, se você calça o sapato assim que acorda e tá justo… ele não tem espaço para crescer, então se ele já tá justo no começo do dia, no final do dia, ele tá muito apertado.”

Outro ponto abordado foi o reaproveitamento de tênis entre irmãos. Embora a prática seja comum para reduzir despesas, o ortopedista alertou que o desgaste do calçado acompanha a pisada do primeiro usuário e pode prejudicar outra criança.

“Você disse do seu irmão, né? Que aí você também tem economia, mas… tem já o desgaste que o pé gerou o desgaste no tênis de um formato que sua pisada pode mudar. […] o corpo vai tentar adaptar a sandália ao pé, e começar a forçar mais uma musculatura podendo causar dor. O que devia ser o contrário, o pé que devia se adaptar ao paciente, não o paciente ao sapato.”

Por fim, Carlos Henrique tranquilizou os pais ao explicar que o chamado “pé chato” é comum nos primeiros anos de vida.

“A criança antes dos 6 anos é muito comum ela ter o pé mais plano natural… não é uma doença o pé chato… porque ele é um pé muito flexível, muito mole e ele acaba ficando mais plano. Então aí por isso que a gente precisa esperar crescer mais e se ela já tá usando um sapatinho que modifica o jeito de pisar do começo, ela pode moldar o formato do pé.”

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