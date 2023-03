Terapia floral compõe as Práticas Integrativas e Complementares na Saúde

A- A+

Cerca de 200 essências florais são produzidas por mês para atender uma média de 100 pacientes da Rede Municipal do Recife. O laboratório de Homeopatia Maria Bernadete Cerqueira Antunes é o primeiro de Pernambuco a produzir e distribuir gratuitamente medicamentos homeopáticos para os usuários do SUS da capital. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou no Canal Saúde com a terapeuta floral da UCIS Guilherme Abath da Secretaria de Saúde do Recife, Ana Cristina Reis.

Terapeuta Ana Cristina Reis. Foto: divulgação

Durante a entrevista, a especialista explicou que a terapia floral atua nas emoções através das essências das flores e que foi desenvolvida em 1930.

“Essa técnica de retirar a essência das flores foi desenvolvida em 1930, pelo Dr. Edward Bach, tanto que hoje os florais de Bach são os mais conhecidos mundialmente. Inclusive a própria OMS reconhece a terapia floral como um cuidado complementar, uma prática integrativa”, explicou a terapeuta.

Ela também explicou que pessoas que têm problemas com insônia podem fazer a terapia floral para atingir este equilíbrio.

“A terapia facilita o equilíbrio. Não é uma lógica como os medicamentos que usamos comum, como por exemplo, estou com dor de cabeça tomo um analgesico e fico bom. Os florais vão atuar no equilíbrio, no seu entendimento do que está lhe causando esse desconforto emocional”, disse.

Por fim, ela explicou que existem 30 essências do sistema de Bach, e cada uma serve para um propósito diferente.

“Essas 38 essências fazem parte de um conjunto de emoções que tem o conjunto do medo, da preocupação excessiva. Tudo depende muito da conversa, pois não depende do “pra que”, mas do “pra quem” . Por este motivo conversamos com as pessoas, e depois vamos formular um composto floral das essências que auxiliam nestas emoções”, finalizou a terapeuta Ana Cristina Reis.

