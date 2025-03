A- A+

SHOW Tertúlia faz show gratuito de lançamento do álbum "Festas e Rituais" Grupo nascido na Mata Norte se apresenta, quinta-feira (27), no Teatro Hermilo Borba Filho com com performance poética e bem pernambucana

O álbum “Festas e Rituais” tem show de lançamento na próxima quinta-feira ( 27), no Teatro Hermilo Borba Filho, pelo Projeto Tertúlia, coletivo de artistas empenhados em capturar a melodia da criação contemporânea. O show batizado de “Dúvida” perambula por composições novas e antigas para ambientar o público na atmosfera da Mata Norte do estado. A abertura será com um pocket show da cantora Laís Xavier, às 19h. A entrada é gratuita, com retirada de ingresso na bilheteria a partir das 18h.

Valfrido Santiago e Guilherme Araújo, músicos, cantores e compositores integrantes do projeto, conversaram com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta terça (25) e falaram sobre o show.

“Vamos apresentar o disco na íntegra, com arranjos especiais para essa performance. A expectativa é que o público sinta essa energia e se conecte com a música de forma intensa. Também apresentaremos músicas de outros projetos”, declarou Guilherme Araújo.

“Festas e Rituais” é o segundo trabalho lançado pelo grupo e sucede o EP “Projeto Tertúlia”, de 2019. Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

As músicas do álbum "Festas e Rituais" e da apresentação evocam elementos típicos da região - seja em termos prosaicos, na referência à cultura da cana-de-açúcar e dos engenhos, na citação de figuras fantásticas das festividades. Mas sempre sob filtro poético, lírico, para ressignificar o trivial e extrair das letras o frescor capaz de ativar uma percepção sensorial impactante sobre recortes da realidade, de hoje e de ontem.

“Temos nossos trabalhos solos e nos encontramos em projetos, como o Tertúlia, que diz muito de nossas essências, da nossa resistência. Essa é a nossa única opção para continuarmos com nossas trajetórias artísticas, resistir”, enfatizou Valfrido Santiago.

“Festas e Rituais” foi gravado ao vivo no estúdio Caosnavial, em Goiana, cidade da Mata Norte, em clima de festa e com a participação de amigos e entusiastas do projeto, sob concepção artística e capa de Philippe Wollney. Contou com João Paulo Rosa (percussão e voz), Sam Silva (violão e voz), Lucas Torres (voz e percussão), Guilherme de Araújo (violão) e Valfrido Santiago (voz, violão, bandolim e viola) - integrantes do grupo ao lado de Ezter Liu, poeta recifense. As músicas traduzem trocas de experiências e vivências dos artistas na região.

O show conta com a parceria da Afeto (Associação de Famílias para o Bem-Estar e Tratamento de Pessoas com Autismo), que, desde 2005, contribui para o tratamento e melhoria da qualidade de vida de pessoas autistas, com foco na a inclusão e na ampliação de diversos públicos aos eventos culturais. A produção vai reservar um espaço na plateia com menor incidência de som e luz para pessoas com sensibilidade visual e auditiva.

A produção do show “Dúvida” no Hermilo Borba Filho é assinada pelo produtor Rodrigo Silva, da produtora Cultura Iminente.

SERVIÇO

Show de lançamento de "Festas e Rituais", do projeto Tertúlia

Com pocket show prévio de Laís Xavier

Quinta-feira (27)

19h

Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife)

Entrada gratuita ( retirada de ingresso na bilheteria a partir das 18h)

Informações:Tertulia Projeto

