TESTE DO PEZINHO Teste do Pezinho e triagem neonatal são foco de evento online em Pernambuco O Teste do Pezinho é realizado no recém-nascido com objetivo de detectar complicações graves, incluindo diversos distúrbios metabólicos e hormonais

No Dia Nacional do Teste do Pezinho, nesta quinta, 06 de junho, e visando ressaltar a importância da Triagem Neonatal Biológica, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco(SES-PE) promove um evento online, para ampliar o debate relacionado à linha de cuidado que envolve o exame em Pernambuco.

O Teste do Pezinho é realizado no recém-nascido com objetivo de detectar complicações graves, incluindo diversos distúrbios metabólicos e hormonais que são assintomáticos no nascimento, mas podem trazer riscos caso não sejam diagnosticados e tratados precocemente. O período ideal para coleta,recomendado pelo Ministério da Saúde, é entre o 3º e o 5º dia de vida, permitindo o diagnóstico e o início do tratamento em tempo oportuno, diminuindo o risco de sequelas e até mesmo a mortalidade gerada pelas mesmas.

A Triagem Neonatal Biológica foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em 2001, que instituiu o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Desde então, a Coordenação Estadual do programa foi designada às Secretarias Estaduais de Saúde, ficando a cargo desta articulação, monitoramento e organização da linha de cuidado no nível local.

Em Pernambuco, o exame é oferecido em todos os municípios, com capacidade de detectar até 06 doenças incluídas no Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN): fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Atualmente o estado encontra-se na etapa de implantação da Triagem Neonatal para Toxoplasmose Congênita, com perspectiva de incorporação efetiva ainda neste semestre.

A técnica estadual da Triagem Neonatal Biológica, Rafaely Costa, reforça a necessidade de não negligenciar a realização do teste.

“O exame é, atualmente, um dos instrumentos mais importantes para detectar precocemente doenças graves em recém-nascidos”, pontuou. Em 2023, a cobertura chegou em 74,49%. Esta é uma oportunidade de ampliar o conhecimento e atualizar os profissionais que compõem a Triagem Neonatal Biológica, incluindo profissionais dos ambulatórios de referência, apoiadores regionais e municipais, profissionais da Atenção Primária à Saúde e Espaços Mãe Coruja, bem como outros atores estratégicos de interesse para a linha de cuidado "

De acordo com ela,no evento realizado pela SES-PE, serão discutidos avanços, potencialidades e novidades nos fluxos do Programa de Triagem Neonatal.

Serviços:

Data: 06 de junho de 2023

Horário: 09 às 11h30

Local: Plataforma da Escola de Saúde Pública de Pernambuco- ESPPE no YouTube

