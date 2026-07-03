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TEATRO "TinderElas no Divã" leva humor sobre relações ao Teatro Apolo Com sessão única, espetáculo reúne cinco mulheres em uma divertida reflexão sobre amor, liberdade e os desafios da vida adulta.

O Teatro Apolo recebe, no dia 3 de julho, a comédia "TinderElas no Divã", em apresentação única que promete divertir o público ao abordar os desafios das relações na atualidade. Com humor e diálogos bem-humorados, a montagem convida o público a refletir sobre as experiências femininas e as expectativas impostas pela sociedade.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou as atrizes do espetáculo, elas abordam a necessidade das mulheres reconhecerem a sua própria força.



“O espetáculo tá lindo, a gente precisa entender o quanto as mulheres precisam se expressar e mostrar que nós somos a força. A peça traz esse acolhimento e diz para todas que elas são muito fortes”, afirma Magna Carneiro.

Com texto de Mariana Freitas e Mariana Ramos e direção-geral de Cícero Belém, o espetáculo acompanha cinco mulheres que se conhecem na sala de espera de um consultório terapêutico. Enquanto aguardam o misterioso Dr. Pierre, elas compartilham histórias marcadas por encontros frustrados, amores passageiros, maternidade, divórcio, envelhecimento, solidão e busca por liberdade.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda pela Sympla. A classificação indicativa é de 14 anos, e a sessão contará com intérprete de Libras e espaço acessível para pessoas com deficiência.

Serviço

Espetáculo: TinderElas no Divã

Data: 3 de julho

Horário: 19h30

Local: Teatro Apolo

Endereço: Rua do Apolo, 121 – Recife/PE

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Retirada: Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/comedia-tinderelas-no-diva/3451263?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com

Classificação indicativa: 14 anos

Acessibilidade: Libras e espaço acessível para pessoas com deficiência

Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1UnxHjYzpST4y0COjzD1_e_y7R7MBNvPB

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