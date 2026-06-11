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SÃO JOÃO Toinho Wanderley é atração do "Forró dos Namorados" no Sesc Casa Amarela Cantor, compositor e violonista, Toinho Wanderley leva ao público um repertório de forró raiz, repente e poesia popular na tradicional festa promovida pelo Sesc Casa Amarela.

O cantor, compositor e violonista Toinho Wanderley será a principal atração do tradicional "Forró dos Namorados", promovido pelo Sesc Casa Amarela nesta sexta-feira (12) a partir das 20h. O evento celebra o Dia dos Namorados ao som de muito forró e reúne admiradores da cultura nordestina.

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor, compositor e violonista Toinho Wanderley, que veio acompanhado do sanfoneiro Regis Moreira e o zabumbeiro Wilson Nigro. Toinho fala sobre a festa ser para todos, solteiros ou casais.

Leve seu namorado, leve sua namorada. Se não tiver namorando, vai solteiro e lá arruma [...] se não tiver uma namorada, leva a mãe, leva o pai que são eternos namorados”, afirma Toinho Wanderley

Com trajetória marcada pelo forró, repente e poesia popular, o artista é reconhecido por valorizar as raízes da música regional. Toinho iniciou sua carreira solo em 1998, formando seu próprio grupo, e lançou o primeiro trabalho fonográfico em 1999. Suas apresentações destacam a força da cantoria de viola e do forró pé de serra. Entre os seus trabalhos de destaque está o álbum O Forró é Fogo. Atualmente, o artista segue produzindo novas composições e levando a tradição nordestina aos palcos.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

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