A- A+

Canal Saúde Tontura afeta milhões de pessoas e exige diagnóstico especializado Especialista alerta para causas, sintomas e formas de tratamento do distúrbio

A tontura é um sintoma frequente que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e pode estar relacionada a diferentes causas, que vão desde alterações benignas até doenças mais complexas. Em alusão à campanha de conscientização realizada no mês de abril, especialistas reforçam a importância da investigação adequada e do acompanhamento com profissionais de saúde.

Caracterizada como uma sensação de desequilíbrio ou instabilidade, a tontura pode ter origem no sistema vestibular, localizado no ouvido interno, responsável pelo controle do equilíbrio corporal. O sintoma também pode estar associado a alterações metabólicas, cardiovasculares e neurológicas, além do uso de determinados medicamentos. Entre as manifestações mais comuns está a vertigem, na qual o paciente percebe a sensação de que o ambiente ao redor está em movimento.

De acordo com o Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (NICE), a prevalência da tontura varia entre 17% e 30% da população, enquanto a vertigem verdadeira afeta entre 3% e 10%, sendo mais frequente em idosos. Entre as principais causas estão condições como vertigem posicional paroxística benigna (VPPB), doença de Ménière, labirintite e enxaqueca vestibular, além de fatores como hipotensão, hipoglicemia e ansiedade.

Nesta quinta-feira (16), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Neneo de Carvalho, conversou, no Canal Saúde, com a otorrinolaringologista e especialista em tontura, Lívia Noleto sobre as principais causas, formas de diagnóstico e tratamento da tontura.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

A médica destacou o erro comum de generalizar qualquer episódio de tontura como labirintite.

"Então quando a gente pega e chama tudo de labirintite a gente passa a ideia que é uma doença só e se trata de uma forma, o que não é verdade. Cada doença vai ser tratada de uma forma diferente. Então nem tudo que é vertigem é labirintite. Precisa ser investigado".

A especialista deu uma dica prática sobre como levantar com segurança e alertou sobre o instinto de fechar os olhos durante uma crise.

"A gente pede para paciente idoso, se levante devagar, com a cabeça baixa, que o último se levantar seja a cabeça. Sempre que sentir tontura, abre os olhos e olhar num ponto fixo, porque o mais comum é a pessoa fechar os olhos. E quando a gente fecha os olhos, geralmente intensifica a tontura".

A médica Lívia Noleto desmistificou a crença popular de que alimentos de cores escuras pioram a tontura

"Tem que tomar cuidado também com essas crenças, do tipo que comidas pretas provocam tontura. Por exemplo, o mito de não poder comer feijão preto. Não tem problema. Feijão preto não causa tontura. O que é ruim é quando o alimento é estimulante, ele faz com que o labirinto fique mais sensível e aí o paciente sente tontura"

Por fim, a especialista também derrubou o mito de que quem sofre com doenças do labirinto deve evitar atividades físicas

"O exercício é muito bem-vindo e ajuda muito. Então o idoso para evitar essa instabilidade, esse desequilíbrio, a gente tem que estimular, tem que fazer exercício. Pelo contrário, quanto mais você pratica exercício, melhor menos chance vai ter de ter tontura"

Veja também