Torre Malakoff abre exposição "Observa", com vernissage para os artistas e convidados

A Torre Malakoff realiza, nesta quinta-feira (16), às 18h, a abertura da exposição “Observa”, com quatro artistas contemporâneos de Pernambuco, selecionados no edital de ocupação de pautas do espaço. Participam da mostra os artistas Abiniel João, com Nada Acaba no Vazio; Clara Nogueira, com O Que Eles Chamar de Amor; Henrique Correia, com Topologias de Feedback #2; e Ramonn Vieitez, com O Fim É O Começo. A programação contará também com oficinas, visitas guiadas e conversas com o público. Já a visitação aberta ao público poderá ser feita de 15 de maio a 14 de julho deste ano. A entrada é gratuita.

“Estamos muito felizes com a abertura desta convocatória, porque há dez anos que a Torre Malakoff não tinha um mecanismo de ocupação dessa natureza, com um prêmio para os artistas. A ideia é que a gente tenha uma amostragem do que é produzido em arte contemporânea aqui em Pernambuco”, explica a presidente da Fundarpe, Renata Borba.

Maria Eduarda Belém, gestora da Torre Malakoff, também destaca que “além da premiação para montagem da exposição, o edital tem uma particularidade que é possibilitar que os artistas comercializem seus trabalhos, inserindo o artista no mercado e valorizando o seu trabalho”.

Segunda a secretaria de Cultura Cacau de Paula, “a exposição Observa é mais uma ação da gestão em prol da valorização da cultural do estado, evidenciando a nova cena de artistas e atuando fortemente na formação de plateia”.

TORRE MALAKOFF – O equipamento cultural é um importante monumento tombado pela Fundarpe e localizado no Bairro do Recife, área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan). Foi construído no século 19, com materiais provenientes da demolição do Forte do Bom Jesus, para servir como observatório astronômico e portão monumental do Arsenal da Marinha. O caráter militar da obra está presente em sua fachada e na simetria de sua planta, lembrando também mesquitas do Oriente.

Serviço:

Exposição Observa – Ocupação de pautas da Torre Malakoff

Abertura: Quinta-feira (16), às 18h

Visitação: Terça a sexta-feira, das 10h às 17h | domingos, das 14h às 18h

Período de visitação: até 14 de julho de 2014

Torre Malakoff (Praça do Arsenal, s/n – Recife-PE)

Mostras:

“O Fim é o Começo”, de Ramonn Vieitez

Onde: Sala Norte – Lado A

“Topologias de Feedback #2”, de Henrique Correia

Onde: Sala Norte – Lado B

“Nada Acaba no Vazio”, de Abiniel João

Onde: Sala Sul – Lado A

“O Que eles Chamam de Amor”, de Clara Nogueira

Onde: Sala Sul – Lado B



