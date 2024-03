Torrões e Joana Bezerra receberão oficinas de mapas afetivos

A- A+

Com duas turmas, cada uma com até vinte mulheres, as artistas e idealizadoras do projeto Bruna Pedrosa e Amandine Goisbault ministrarão a oficina Mapas Afetivos, nos bairros de Torrões e Joana Bezerra, entre os dias 18 e 22 de março. O projeto conta com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Recife, através do SIC - Sistema de Incentivo à Cultura. Durante as oficinas, as artistas proporcionarão espaços de reflexão sobre a maternidade, paternidade e parentalidades possíveis, a partir de um trabalho coletivo de artes visuais, com desenho, mosaico, bordado livre sobre tecidos e outras técnicas que poderão surgir durante a vivência.

O objetivo é promover a troca de saberes, conhecimentos e experiências no grupo, criando um espaço seguro onde tais mulheres possam se ajudar mutuamente na superação de histórias difíceis, na criação dos filhos e nas reflexões sobre o mundo que querem construir.

“Num mundo cada vez mais acelerado, nos parece urgente desacelerar, mudar o ritmo e sintonizar mais com o brincar e o fazer manual que tanto encanta as crianças, e é isso que essa metodologia de trabalho coletivo propõe”, explicam as idealizadoras do projeto.

As duas oficinas contam com a parceria entre as artistas e o Projeto Mãe Coruja, da Prefeitura da Cidade do Recife, local onde acontecerão as vivências. A seleção será realizada pela coordenação do projeto, entre as mulheres grávidas, puérperas e mães com filhos de até 5 anos registradas no Mãe Coruja. 20% das vagas serão destinadas a mulheres com deficiência. Ao final de cada oficina, será realizada uma grande roda de diálogo aberta ao público, quando as mulheres apresentarão o produto final das vivências, ou seja, os mapas afetivos construídos coletivamente. A grande roda contará com interpretação em libras e audiodescrição das obras.

Foto: Carol Corrêa

MAPAS AFETIVOS

Em agosto/2019, a dupla de artistas Bruna Pedrosa e Amandine Goisbault criou a obra têxtil “Mapa Afetivo da Maternidade”, uma cartografia afetiva sobre suas experiências maternas em forma de uma grande colcha de retalhos de tecidos impregnados de memórias afetivas. Com a exibição do trabalho em exposições e nas redes sociais, as artistas perceberam a demanda das pessoas em debaterem sobre o tema e em expressarem suas experiências e emoções pessoais. A partir dessas interações, desenvolveram a Oficina de Mapas Afetivos, que ministraram em Goiana (Nov/2019) – Zona da Mata, Paudalho (Julho/2021) – Zona da Mata, Caruaru (Maio/2022)- Agreste, Recife (Junho/2022) - Litoral, no Território Pankararu - Jatobá (Julho/2023) - Sertão, no Território Xukuru do Ororubá (Julho/2023) e no território Pankararu, Jatobá-PE, entre 30/06 e 02/07.

SERVIÇO:

Oficinas de Mapas Afetivos | Torrões e Joana Bezerra DATAS: de 18/03/2024 a 22/03/2024 LOCAIS: ESPAÇO MÃE CORUJA TORRÕES - 9h30 às 12h ESPAÇO MÃE CORUJA JOANA BEZERRA - 14h às 16h30



