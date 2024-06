A- A+

SÃO JOÃO 2024 Tradição do São João é levada para 100 escolas da rede pública de Pernambuco Com o projeto Brincantes nas Escolas, na edição Junina, mais de 60 municípios estão sendo atendidos

Mais de 100 escolas públicas em mais de 60 municípios de todas as regiões do Estado de Pernambuco, durante o período junino, recebem o programa Brincantes nas Escolas – Edição São João. O projeto visa possibilitar a integração dos estudantes com artistas e coletivos da cultura popular por meio de uma imersão de convivência direta com as manifestações mais representativas do período. As ações contemplam manifestações como quadrilhas, bois e bandas de pífano, além de aulas-espetáculos.

As Secretarias Estaduais de Educação (Seduc-PE), de Cultura (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), leva a cultura junina para as escolas, que nesta edição são investidos mais de R$ 700 mil em contratações de habilitados na Convocatória do Ciclo Junino e convidados de acordo com a territorialidade.

A atividade parte da apresentação, em formato de roda de conversa, dos personagens e do histórico do grupo por um representante do mesmo à comunidade escolar. A ação é mediada por um docente ou coordenador pedagógico, que facilita o diálogo de estudantes e professores com os brincantes. Na sequência, os participantes são convidados a interagir com os grupos por meio de apresentações e performances.

Alunos assistindo atividade junina/ Foto: Felipe Bessa/ Secult-PE/Fundarpe

A iniciativa visa ainda proporcionar benefícios educacionais, tendo em vista que as expressões culturais têm relação com o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, possibilitando o acesso à cultura a toda comunidade escolar e contribuindo para cultivar valores, salvaguardar nossos bens patrimoniais, reinventar as tradições e fortalecer o sentimento de pertencimento e as identidades. Também contribuir para revelar talentos, desenvolver habilidades e a convivência entre os entes diversos por meio de uma ação coletiva integrada.

A ideia é que a experiência seja retomada na sala de aula, em momento posterior à atividade prática, não necessariamente no mesmo dia, em diálogo com as diretrizes curriculares. Esse movimento de construção e reconstrução dos saberes pedagógicos por meio das interfaces das práticas culturais contraria a lógica de modelos de educação hierarquizante e permite que ideias preconcebidas sobre as culturas populares sejam repensadas e compreendidas considerando suas singularidades.

Isso permite ainda que Brincantes nas Escolas tenha um papel importante para a ampliação do fazer pedagógico nas escolas pernambucanas, sobretudo porque apresenta a temática do patrimônio cultural a partir das múltiplas experiências do vivido/imaginado das comunidades, por meio das expressões culturais, estabelecendo relações próprias em que os sujeitos criam novas formas de entendimentos, subjetividades e sociabilidades.

“A Secretaria de Educação vem desenvolvendo nas escolas estaduais o fortalecimento da cultura nordestina. Essa é a ação importante, porque a gente acredita que por meio da cultura os estudantes vão conhecer a história e a forma de vida de nosso Estado. É uma ação de valorização dos mestres de cultura populares dando andamento ao tema de nosso ano letivo. A gente sabe que são culturas periféricas e que precisam ser valorizadas”, destaca a secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, Tárcia Silva.

Veja também

IMIP IMIP traz variedade de produtos para o Quiosque Solidário do RioMar Recife