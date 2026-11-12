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CULTURA Tradicional banda pernambucana Grupo Alcano celebra 52 anos de história em show neste sábado Grupo Alcano celebra mais de cinco décadas de trajetória musical com show em São Lourenço da Mata resgatando a energia dos tradicionais bailes de clubes.

Tradicional banda pernambucana Grupo Alcano, com 52 anos de história, volta a se apresentar neste sábado (14), às 21h, no clube Flamengo, localizado em São Lourenço da Mata, na festa "Como Antigamente". O show também contará com as bandas Trepidant's e Montreal e a cantora Kelly Silva.

Em entrevista ao âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, os vocalistas Tuca Maia e Nael Maia do Grupo Alcano, falaram sobre o retorno da tradicional banda, criada em 1974 pelo os irmãos Maia, e a comemoração de sua trajetória musical.

Assista a entrevista completa no link abaixo:

Durante a conversa, os músicos recordaram histórias das décadas de 1970 e 1980, falaram sobre o início da banda, as inovações que marcaram suas apresentações e sucessos como "Paraíso Perdido", "Mariana", "Viajar" e "Jane". O grupo também explicou a origem curiosa do nome Alcano, inspirado na química.

A trajetória começou em 1974, no Recife, por iniciativa dos irmãos Maia: Carlos (produtor), Nádia (vocalista) e Tuka (vocalista e guitarrista), ao lado do primo Nascimento (baixista e técnico de áudio) e dos paraibanos Valdinho (bateria) e Tiago (trompete). Ao longo da carreira, o grupo reuniu músicos que também acompanharam grandes nomes da MPB, como Tovinho (Alceu Valença), João Neto (Belchior e Dominguinhos) e Toninho Tavares (Geraldo Azevedo), além de Davidson (in memoriam) e vocalistas como Nael, Marquinhos, Edinho Queirós, Marrom Brasileiro e Vania Airam.

Na época de ouro, a banda revolucionou os bailes do Nordeste com uma fórmula baseada na alta interação com o público e em um repertório eclético, que ia do rock, pop e disco music ao reggae, bolero, forró e clássicos da MPB dos anos 1970 a 1990. O sucesso rendeu um disco pela Polidisc, em Pernambuco, e três álbuns pela gravadora Copacabana, em São Paulo, com produção de Terry Winter — trabalho que levou o grupo a ser lançado nacionalmente no programa do Chacrinha, em agosto de 1981.

Entre as novidades, os artistas apresentaram em primeira mão uma nova versão da música "Fada". A entrevista também destacou a importância dos tradicionais bailes de clubes para a história musical de Pernambuco e a saudade de uma época que marcou gerações.



O vocalista Tuca Maia, falou sobre como surgiu o nome da banda:

“O alcano é um hidrocarboneto, é um composto químico. E surgiu exatamente de uma conversa quando estava se formando a banda a gente botou o papelzinho na mesa pra todo mundo sugerir. E a gente já queria ser diferente e o nome sorteado foi Alcano, e hoje é o Grupo Alcano Forever.”

Ele também falou do impacto de eventos gratuitos de rua:

"Começaram a surgir os eventos de rua, 0800 para o público nas entradas.E aí foi havendo aquele corta-luz negativo para os clubes. Os clubes sem aguentar e o povo não ia porque tinha concorrência na rua 0800. Isso foi mudando e mudou rapidamente, aí os clubes não aguentaram."



Nael Maia recorda das casas de shows lotadas:

"Clube América, Clube Sargento Wolff, era tudo casa lotada. O Alcano quando ia arrastava uma legião."

Tuca Maia fala sobre a inspiração da música "Viajar" na estrada:

"Eu quando viajava no ônibus, eu não dormia. Eu sempre ia em cima da geladeira, que ficava atrás do motorista, conversando com ele. E naquele balanço ali: 'viajar, viajar, viajar' surgiu o 'viajar pelas estradas'. São essas coisas que acontecem com quem faz composição." "Cheguei no hotel, todo mundo foi dormir, eu não fui dormir. Fui amaciar, enquadrar tudinho, botei na métrica, a harmonia e a melodia já estavam prontas, registrou no HD, aí não perdia não."

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