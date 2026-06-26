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SÃO JOÃO Trajetória de Nádia Maia é celebrada com homenagem no São João de Caruaru Cantora reforça sua trajetória no forró pé de serra com reconhecimento na maior festa junina do país e cumpre extensa agenda de apresentações em Pernambuco durante o mês de junho

A cantora e compositora Nádia Maia celebra 35 anos de carreira solo como uma das principais representantes da música nordestina. Sua trajetória artística começou em 1975, como vocalista da banda de baile "Alcano", período que marcou o início de uma carreira dedicada à valorização do forró pé de serra e da cultura popular.

Para falar sobre as comemorações, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a cantora e compositora Nádia Maia, que fala sobre a essência de cantar com verdade por meio do forró.

Forró tem que ter alma. Forró tem que soltar a voz com a alma e não com a sua boca. Por isso que tudo que eu faço no meu universo do forró chega batendo forte no coração das pessoas”, afirma Nádia Maia

Em meio às comemorações, a artista foi escolhida como uma das homenageadas oficiais do São João de Caruaru 2026. O destaque reconhece sua contribuição para a preservação das tradições nordestinas e sua participação constante nos festejos juninos ao longo das últimas décadas.

Sobre a importância do reconhecimento em vida

Essas homenagens para o artista, para quem faz arte, é o termômetro para você ver que está certo o que você está fazendo, que está no caminho correto”, afirma Nádia Maia

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Durante o mês de junho, Nádia Maia cumpre uma intensa agenda de apresentações em Pernambuco, passando por cidades e eventos tradicionais do ciclo junino. A programação reforça a forte ligação da cantora com o São João e com o público que acompanha sua trajetória há mais de três décadas.

Serviço

Agenda de shows de junho

4/06: Shopping Patteo, Olinda

5/06: Imprensa no Forró, Recife

6/06: Caruaru (Pátio de Eventos) e Cumaru

7/06: Arraial do Plaza, Recife

11/06: Caminhada do Forró (participação), Recife

12/06: Arraiá do Sinpro, Recife

13/06: Compaz Ariano Suassuna (participação), Recife, e Caruaru (Arraial da Pessoa Idosa)

20/06: Tacaratu

22/06: Itamaracá

23/06: Paudalho e São Vicente Férrer

24/06: Glória do Goitá

25/06: Ferreiros

28/06: Sítio Trindade, Recife

29/06: Bom Jardim

Contato para shows: (81) 9 9663-3375 | [email protected]

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