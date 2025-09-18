Qui, 18 de Setembro

FESTIVAL

Tramas Negras celebra heranças africanas em três dias de arte no Recife e Jaboatão

Festival gratuito reúne espetáculos, oficinas e rodas de conversa para fortalecer práticas educativas e antirracistas

Coordenadora Pedagógica Roma Júlia e Coordenadora Geral Ivana Motta do Festival Tramas NegrasCoordenadora Pedagógica Roma Júlia e Coordenadora Geral Ivana Motta do Festival Tramas Negras - Foto: Emerson Menezes

O Festival Tramas Negras chega a sua 2ª edição de 19 a 21 de setembro, celebrando a cultura afro-brasileira em três dias de atividades gratuitas no Recife e em Jaboatão dos Guararapes. A programação reúne dança, música, oficinas, rodas de conversa e apresentações que fortalecem práticas educativas e antirracistas. 

 

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu as coordenadoras do Tramas Negras Ivana Motta e Roma Julia. Para Ivana Motta, responsável pelo festival, o Tramas Negras se consolida como um espaço de arte e resistência.

 

Com esta iniciativa, nós afirmamos a ação política-artística. Partimos da cultura para abrir espaços de reflexões antirracistas que são tão importantes para toda a sociedade. Educação, ética e poesia estão presentes nesta edição.”

 

A abertura será no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (MUAFO), com a roda de conversa “Quilombos: culturas e saberes” e o espetáculo “Catiço”, de João Petronílio. 

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

 

 

No sábado, o Paço do Frevo recebe a oficina “Pagode do Mimbó”, enquanto o Viaduto de Prazeres vira palco para ocupações artísticas. À noite, o Espaço O Poste apresenta “Àwọn Irúgbin”, do Núcleo O Postinho. 

 

No domingo, o encerramento acontece no Daruê Malungo, em Peixinhos, com Mestre Nego Val e a artista Gabi do Carmo. A realização é da Okutá Produções, com incentivo da Lei Aldir Blanc. O evento reafirma a cultura como espaço de reflexão política e poética.

 

SERVIÇO

O quê: Tramas Negras valoriza a cultura afro-brasileira em três dias de arte 

 Quando:  19 a 21 de setembro

 Mais informações:  @tramasnegras

