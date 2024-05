A- A+

DOAÇÃO Transforma Brasil firma parceria com rede Pague Menos e Extrafarma para arrecadação de doações ao RS Com a parceria, a população de Pernambuco poderá direcionar suas doações às unidades da rede de farmácias; o propósito é auxiliar as comunidades impactadas pela situação de emergência no RS ao longo dos últimos dias

A Rede Muda Mundo, através do Transforma Brasil, seu movimento de voluntariado, amplia sua rede de solidariedade ao estabelecer uma parceria com a rede de farmácias Pague Menos e Extrafarma. A partir desta terça-feira (7), todas as lojas das drogarias de Pernambuco receberão doações de alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, calçados, produtos de higiene pessoal e itens de limpeza. A iniciativa visa mobilizar o apoio e a solidariedade da comunidade para ajudar as áreas afetadas pelo desastre no Sul do país.

Segundo o CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, o Transforma Brasil está empenhado em proporcionar assistência prática e eficaz às vítimas das enchentes, demonstrando o poder transformador do voluntariado e da colaboração em momentos de crise.

"Todas as lojas da rede de Farmácias Pague Menos do estado de Pernambuco estarão prontas para receber suas doações a partir do meio-dia de hoje. Se você deseja contribuir com água, itens de higiene ou roupas dirija-se a uma dessas lojas e faça sua parte. O Transforma Brasil garantirá que suas doações cheguem diretamente às mãos de quem mais precisa", afirmou Fábio Silva.



Rosi Purceti, VP de Gente, Cultura e Sustentabilidade da Pague Menos e Extrafarma, expressou sua solidariedade:

“Em nome de toda a rede Pague Menos e Extrafarma, quero manifestar nosso profundo pesar e solidariedade diante do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ver o sofrimento de tantas pessoas sem uma resposta solidária é algo inimaginável. Firmar essa parceria com a Rede Muda o Mundo é de extrema importância para nós, pois acreditamos que é nosso dever como empresa cidadã apoiar iniciativas que promovam o bem-estar da sociedade. Estamos comprometidos em fazer a diferença juntos".

Para aqueles que desejam contribuir com qualquer valor para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, disponibilizamos duas opções de doação. Você pode utilizar o PIX, realizando a transferência para o endereço [email protected], ou efetuar um depósito diretamente em nossa conta bancária. Os dados para a transferência bancária são: Conta de débito: 3190, Conta: 352088-9, Tipo: conta-corrente. Associação Transforma Brasil, CNPJ: 35.815.056/0001-89.

