Transplante de córnea: a importância da doação e avanços tecnológicos

O transplante de córnea é um ato fundamental para que muitas pessoas possam recuperar a visão graças aos avanços tecnológicos. O programa brasileiro de transplante de órgãos e tecidos é um dos maiores programas públicos do mundo.





Entretanto ainda há muito que fazer, enfrentamos um problema de baixo índice de conscientização de nossa população sobre os procedimentos envolvidos.



Nesta quarta-feira (19), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o médico oftalmologista e diretor do Hvisão Lúcio Maranhão, que falou sobre o transplante de córnea.

Para iniciar a conversa, o Dr. Lúcio Maranhão falou sobre a importância do transplante de forma geral

"Eu trabalho com transplantes já há 18 anos e meus olhos já viram muitas imagens belíssimas de pacientes restaurando a visão, restaurando a vida, tá? Voltando às suas atividades e foi muito feliz a gente começar com essa conscientização e você que está nos ouvindo, converse com a família. É muito importante a gente espalhar essa boa onda de divulgação com relação à doação de órgãos.”







Ao ser perguntado sobre os tipos de transplante de córnea, Lúcio Maranhão explicou

"Antigamente, e ainda hoje se faz, mas antigamente só tinha um tipo de transplante, que era o que a gente chama de transplante total da córnea, tá? A córnea é uma estrutura que tá na frente do olho, como se fosse o vidro "do relógio, e que ela possui várias camadas para a população poder entender. Então, existem doenças que atingem apenas certas camadas, não todas.”

Ainda sobre os tipos de transplantes de córnea, o oftalmologista acrescentou

"Os tempos mudaram, as técnicas foram evoluindo e hoje em dia o transplante, ele é muito mais seletivo, tá certo? Agindo especificamente na camada doente. Se a doença atinge apenas as camadas anteriores, hoje existem técnicas que transplantam apenas as camadas anteriores, tá? Se a doença atinge apenas as camadas posteriores, hoje existem técnicas que transplantam apenas as camadas posteriores, deixando as camadas sadias na pessoa.”

Lúcio Maranhão falou como são feitos os transplantes de córnea hoje em dia

"São cirurgias mais fechadas, que não abre o olho todo, então os riscos de complicações são menores. São transplantes, a gente diz transplantes lamelares, anteriores ou posteriores, quer dizer, vai transplantar só determinada camada. Então, quando você transplanta, menos camadas, menos exposição tem ao sistema imunológico, menos rejeição se tem aos pacientes.”

O Dr. Lúcio Maranhão ainda falou sobre o controle de qualidade no transplante de córnea

"A córnea, como assim, os outros órgãos passam por um sistema criterioso de avaliação pelas centrais de transplantes do Brasil, tá certo? Onde é feito toda, não apenas uma avaliação da qualidade dessa córnea, se é uma qualidade óptica ou não, se tem uma transparência boa ou não as características que ela traz, mas também de sorologias, tá certo?”

