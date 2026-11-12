A- A+

Canal Saúde Transplante de linfonodo surge como alternativa para aliviar o inchaço do linfedema após mastectomia Cirurgião plástico destaca o impacto funcional da sequela do câncer de mama e explica os avanços cirúrgicos no SUS

Vencer o câncer de mama representa uma das maiores conquistas para milhares de mulheres, mas o pós-operatório com a mastectomia pode deixar marcas que vão além da cicatriz física. Entre essas sequelas está o linfedema, um inchaço crônico e desconfortável no braço que surge frequentemente quando é necessário remover os gânglios linfáticos da axila e realizar sessões de radioterapia, afetando diretamente as tarefas mais básicas do cotidiano. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar mais de 80 mil novos casos de câncer de mama a cada ano no triênio 2026–2028.

Os cuidados com a saúde, a realização periódica de exames de rastreio e o diagnóstico precoce são fundamentais para viabilizar procedimentos cirúrgicos mais conservadores, preservando os gânglios e reduzindo a ocorrência de complicações. No entanto, para as pacientes que já desenvolveram o quadro, o acompanhamento especializado com fisioterapia e a indicação de intervenções cirúrgicas reconstrutivas tornam-se essenciais para recuperar a mobilidade do membro e restabelecer a qualidade de vida.

No Canal Saúde, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com o cirurgião plástico do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), Guilherme Cedícias, diretamente de Fortaleza (CE), onde participava do 62º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, para falar sobre o transplante de linfonodo e o manejo do linfedema.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:







Guilherme Cedícias iniciou a entrevista ressaltando que, após atingir a cura oncológica, o tratamento precisa focar nas sequelas.

“Hoje em dia não é só o tratamento... Claro que o primeiro objetivo é tá curado, mas depois disso podem vir sequelas e essas sequelas precisam ser acompanhadas e, se possível, tratadas. Uma delas é o linfedema, que normalmente acontece após grandes esvaziamentos dos gânglios linfáticos da região axilar, associados também à radioterapia... Existe uma curva de crescimento: após 10 anos ali, essa curva se estabiliza nos 40% pelos estudos mais recentes. Ou seja, pode ser que a paciente não evolua com 2 anos de cirurgia, com 3 anos e sim com 15. Então precisa de um acompanhamento rigoroso exatamente para que a gente consiga diagnosticar esse linfedema e tratar de forma precoce, onde temos os melhores resultados.”

Ao explicar que a indicação cirúrgica vai muito além de qualquer motivação estética.

“Ter os dois braços da mesma dimensão e volume é algo esperado desde o nascimento. Imaginem que o membro afetado vai dobrar ou triplicar de volume, vai estar inchado, vai diminuir a mobilidade, esses pacientes têm dores, infecções recorrentes, então tá longe de ser apenas uma queixa estética, é muito reconstrutora. Estamos corrigindo não só a dimensão do braço, mas também devolvendo a função daquele membro tão importante para a paciente.”

O cirurgião plástico detalhou o funcionamento do transplante e desmistificou expectativas irreais.

“Os linfonodos têm esse papel de filtrar todo esse líquido do nosso corpo chamado de linfa. A gente faz o transplante deste linfonodo de uma região do corpo que não vá causar prejuízo naquela área doadora... e colocamos na região da axila... O linfedema é uma doença crônica, assim como a diabetes e a hipertensão: ainda não tem cura, mas tem controle. A paciente ainda vai depender do acompanhamento da fisioterapia especializada, mas a cirurgia melhora a qualidade de vida, diminui as infecções recorrentes, reduz o volume e permite o retorno às atividades físicas.”

Por fim, Guilherme Cedícias confirmou a viabilidade do procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“O transplante de linfonodo é passível de ser realizado no SUS. Hospitais como o IMIP e o Hospital de Câncer têm estrutura para que se faça essa cirurgia. O que falta, de forma geral, é um cirurgião especializado que acompanhe essas pacientes e tenha as habilidades, as técnicas e a experiência para realizar o procedimento.”

Veja também