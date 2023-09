Tratamento para surdez

A- A+

Segundo dados do IBGE divulgados em 2021, há 2,3 milhões de pessoas com algum grau de surdez no Brasil. Como existem diferentes tipos de tratamento é importante visitar um profissional especializado, a fim de ter um diagnóstico completo e eficaz. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM, conversou com a fonoaudióloga Cristiane Zilbermintz, nesta segunda-feira (25), no Canal Saúde.



Para a fonoaudióloga Cristiane Zilbermintz, a surdez é um problema de saúde pública no Brasil, e os dados confirmam isso.



“Poucas sabem que a surdez é um problema de saúde pública no Brasil. Os dados da OMS e IBGE mostram que no Brasil existe um número elevado de surdos, e que em Pernambuco, temos quase 5% da população que apresenta algum tipo de perda auditiva,” destacou.

Fonoaudióloga Cristiane Zilbermintz



Cristiane Zilbermintz também explicou que as causas podem ser múltiplas e que uma delas pode ser a genética.



“São muitas as causas, algumas conseguem ser identificadas, mas a maioria fica como causa desconhecida. No Brasil não se tem o hábito de realizar o estudo da causa da surdez e muitas pessoas alegam ‘eu perdi audição, mas minha mãe já tinha’. Existem questões genéticas, mas também existem algumas doenças que podem causar a surdez”, disse.



Para muitos, a surdez tem haver com aquelas pessoas que não escutam nada, mas a especialista disse que não é bem assim.



“Se a pessoas escuta bem, porém tem um pouco de baixa na audição, isso já é surdez. A surdez é classificada por graus, desde o mais leve até o mais profundo, que é o grau que realmente não escuta nada. Se você tem uma dificuldade auditiva deve procurar imediatamente um especialista,” alertou Cristiane Zilbermintz.



Para ouvir o podcast completo acesse o player abaixo:



