Tremor nas mãos: nem sempre é Mal de Parkinson, Entenda

A- A+

Você sabia que existe uma diferença entre o tremor do Mal de Parkinson e o tremor Essencial? Pois é nem todo tremor nas mãos de um idoso é Parkinson. As diferenças principais são que o tremor Essencial normalmente é hereditário, bilateral, começa no adulto jovem, e aumenta com a velhice. Já o Parkinson é degenerativo, tende a ter uma predominância de tremor em um dos lados do corpo e provoca rigidez nas articulações. As informações são do médico geriatra Alexandre Mattos, que conversou com Jota Batista, no Canal Saúde desta quinta-feira (14), na Rádio Folha 96,7 FM.

Médico geriatra Alexandre Mattos



O geriatra Alexandre Mattos alerta a necessidade do atendimento médico nos primeiros sintomas de tremores para o melhor diagnóstico, que normalmente é clínico, e início dos tratamentos



“É importante que se entenda que nem todo tremor é Mal de Parkinson, porque no atendimento clínico se pode observar e concluir o diagnóstico, que muitas vezes nem precisa de exames complementares. No Tremor Essencial há um fator hereditário muito forte, e normalmente os sintomas nas duas mãos se iniciam ainda no adulto jovem, embora vá aumentando com a idade. Já no Parkinson, o tremor nem é o critério principal, porque o paciente apresenta lentidão nos movimentos, tremor em um dos lados do corpo e rigidez das articulações, que provocam quedas”.



O médico Alexandre Mattos lembra que tanto um quanto o outro não têm cura, mas há tratamentos eficazes



“Nos dois casos não há cura para essas doenças, embora o Mal de Parkinson é considerado mais sério porque é neurodegenerativo. Mas o Tremor Essencial tende a ser uma doença prolongada, embora seja considerada mais leve. O tratamento nesse caso é para reduzir ou controlar os tremores, com medicamentos. Já no Mal de Parkinson a ação principal do medicamento é para melhorar a rigidez das articulações e a função motora, o que se consegue avanços quando a doença é tratada no início, inclusive com tratamento multidisciplinar, com fisioterapia e outras especialidades.”

Acompanhe a entrevista completa no link abaixo

Veja também

CANAL SAÚDE Entenda os cuidados necessário para ter uma boa saúde dos olhos