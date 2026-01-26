Seg, 26 de Janeiro

INCLUSÃO

Tribo de Jah abre espaço de Carnaval no Resgatando a Cidadania

Baixista Aquiles Rabelo e o guitarrista Neto foram entrevistados pelo apresentador Domingos Sávio

O Programa Resgatando a Cidadania começa um espaço dedicado ao Carnaval. E nesse sábado(24),o comunicador Domingos Sávio, recebeu o baixista Aquiles Rabelo, e o guitarrista Neto, que integram a Banda Tribo de Jah, grupo maranhense, que tem como repertório o reggae. 

A Tribo de Jah, que nasceu em 1986, criada por jovens da Escola de Cegos do Maranhão, sendo quatro músicos com deficiência visual e um com baixa visão, hoje ainda têm integrantes cegos. A banda fez grande sucesso em todo o Brasil com seu repertório, inspirado no estilo jamaicano, que falava de questões sociais e politicas. Naquela época esse trabalho levou ao surgimento de outros grupos e o Maranhão foi chamado de Jamaica Brasileira. A Tribo de Jah vai se apresentar este ano no Carnaval de Pernambuco. Na entrevista o público conheceu a história e pôde curtir os maiores sucessos do grupo.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7FM, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio. 

