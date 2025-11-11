Trimanos Brasil leva o som da MPB e do forró ao palco do Manhattan
Trio paraense formado pelos irmãos Gleydson, Yvison e Lohan se apresenta no Recife nesta quinta (14), com repertório que revisita clássicos da música brasileira.
O trio paraense Trimanos Brasil se apresenta no Manhattan Café Theatro, no Recife, nesta quinta-feira (14), a partir das 20h, com o show MPB Brasil. Formado pelos irmãos Gleydson, Yvison e Lohan, o grupo promete uma noite de muita emoção e animação, misturando a essência da MPB com o ritmo envolvente do forró.
Para falar sobre o show MPB Brasil, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o trio de irmãos Gleydson, Yvison e Lohan, eles falam da influência musical para cantar MPB.
A nossa a nossa base sempre foi familiar. O nosso pai sempre nos ensinou, sempre nos inspirou com com esses grandes clássicos da nossa música popular brasileira. Ele sempre esteve presente nesse grande projeto. A gente diz que esse projeto é Deus e que Deus colocou o nosso pai para nos nos guiar nesta nesta terra.
O repertório inclui clássicos como Reconvexo, "A Banda", "Aquarela" e "Onde Anda Você", revisitados em arranjos cheios de personalidade. Com milhões de seguidores nas redes sociais @trimanosbrasil, o trio vem conquistando o país pela maneira leve e criativa de celebrar grandes nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque e Milton Nascimento.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
A apresentação é um convite a cantar, dançar e reviver a força da música brasileira.
SERVIÇO
TRIMANOS BRASIL NO MANHATTAN
Dia - 14 de novembro (Sexta)
Horário – 20h
Local – Manhatthan Café Theatro (Rua Francisco da Cunha, 881 – Boa Viagem)
Valor – R$ 80,00 (preço único)
Vendas – Ingressos antecipados no site sympla
Classificação indicativa – 18 anos
Maiores Informações – (81) 9.8888-4818