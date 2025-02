Troça Carnavalesca Infantil Zebrinha sai às ruas em Olinda

A- A+

Zebrinha é uma Troça Carnavalesca Infantil que conquista gerações de foliões mirins em Olinda. Sua origem remonta à história da foliã Nathaly Pontes, que, quando criança, não conseguia subir as ladeiras de Olinda para brincar o carnaval com seus familiares no bloco da família ‘A Zebra’. A vontade de se divertir, porém, era tão grande que um tio criou a Troça Zebrinha para que a garotada também pudesse brincar o carnaval e assim, também fosse mantida a tradição da família foliã. Nesta sexta-feira (21), a Zebrinha alegra as ruas do bairro do Umuarama, em Olinda, com concentração a partir das 19h.

Uma das tradições do Bloco Zebrinha é a eleição de um(a) madrinha ou padrinho, escolhido(a) entre as crianças, para ser o porta estandarte da troça. A cada ano esse posto se renova, mantendo a participação ativa das novas gerações no desfile.

Além de toda a alegria e tradição, a Zebrinha é gratuita, permitindo que todas as crianças possam participar da festa. A agremiação sai todas as sextas-feiras da semana pré-carnaval numa verdadeira festa para os pequenos foliões, que fazem parte dessa história de alegria. A troça garante muita diversão, lanches e orquestra de frevo.

Serviço

Saída da Troça Carnavalesca Infantil Zebrinha

Concentração 19h

Rua Maria Dalgisa Ferreira Castro – Umuarama Olinda

