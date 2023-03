Tuberculose: 70 mil brasileiros são diagnosticados por ano

A- A+

O Brasil está entre os países com mais casos da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, por ano, 70 mil brasileiros são diagnosticados com tuberculose. Hoje, 24 de março, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta sexta-feira (24), com o cirurgião torácico Rafael Tavares.

De acordo com o médico, a tuberculose se torna um problema maior quando acomete crianças, idosos e imunocomprometidos.

Ela está muito associada à imunodeficiência, então, nos extremos de idade, costuma ser um problema maior. Vale salientar que toda criancinha, no Brasil, quando nasce, precisa tomar uma vacina, que é a BCG, para evitar os casos extremamente graves que acontecem em recém-nascidos”, explicou.

O tratamento da tuberculose, segundo o profissional de saúde, é longo, porém muito eficaz.

É medicamentoso, com antibióticos. Tem que tomar os remédios todos os dias durante seis meses, normalmente, para a tuberculose pulmonar. É um acompanhamento que na rede SUS é entregue de forma gratuita”, disse o cirurgião.

Rafael Tavares também se pronunciou sobre o movimento antivacina.

É um absurdo: não faz sentido. Vacina é o que permite eliminarmos doenças gravíssimas da humanidade. Vacinas salvam vidas”, afirmou.

