SAÚDE Tuberculose: cerca de 80 mil novos casos surgem e mais de 5 mil mortes ocorrem anualmente no Brasil Alta prevalência e desafios no tratamento chamam atenção no Dia Mundial de Combate à Tuberculose

O dia 24 de março é marcado pelo Dia Mundial De Combate à Turbeculose, a data é importante para alertar a população sobre o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para a cura da doença. Apesar dos avanços na medicina, segundo o Ministério da Saúde, são notificados aproximadamente 80 mil casos novos e ocorrem cerca de 5,5 mil mortes em decorrência da tuberculose no Brasil.

De acordo com o médico e tutor do curso de medicina da Faculdade de Medicina de Pernambuco, Fred Ramos, "Recife é uma das cidades com maior prevalência de tuberculose no Brasil e no mundo." alertou.

Nesta segunda-feira (24), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o pneumologista Fred Ramos, que falou sobre a tuberculose

Ao ser perguntado sobre como detectar a tuberculose , o médico e tutor, Fred Ramos, explicou

"Os principais sintomas da tuberculose são febre, tosse, a Hemoptise, escarro com sangue ou um escarro que é só somente sangue. Além disso, a gente tem perda de peso e suor frio à noite"

Pneumologista, Fred Ramos/Foto: Divulgação

O pneumologista também explicou como se combate a tuberculose

"Hoje em dia a gente tem os antibióticos, eles são muito eficazes, quando eles são administrados na dose correta, da maneira correta, eles curam a tuberculose."

Fred Ramos ainda fez um alerta sobre o tratamento da tuberculose

"O problema maior é que o tratamento, ele dura 6 meses. Então essa duração maior do tratamento, faz com que as pessoas depois de um mês estão se sentindo melhor, elas tentam abandonar o tratamento."

