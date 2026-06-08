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CANAL SAÚDE Tumor cerebral exige atenção aos sintomas para aumentar as chances de tratamento Neurocirurgião explica sinais de alerta, diagnóstico e importância da detecção precoce

O Dia de Conscientização do Tumor Cerebral, marcado em 8 de junho, reforça a importância de conhecer os sintomas da doença e buscar atendimento médico diante de sinais persistentes. Embora o tumor cerebral seja um tipo de câncer menos discutido pela população, o diagnóstico precoce pode aumentar significativamente as chances de sucesso no tratamento.

Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano no triênio 2026-2028. Entre eles, o tumor cerebral merece atenção especial por afetar funções essenciais do organismo. Os sintomas podem, muitas vezes, ser confundidos com outros problemas de saúde, o que reforça a necessidade de conscientização sobre a doença.

O tumor cerebral é caracterizado pelo crescimento anormal de células no cérebro ou em estruturas próximas. Ele pode ser benigno ou maligno, além de ser classificado como primário, quando surge no próprio cérebro, ou secundário, quando resulta de metástases de outros tipos de câncer.

O neurocirurgião João Gabriel Ribeiro participou, nesta segunda-feira (08), do Canal Saúde, da Rádio Folha 96,7 FM. Em conversa com o âncora Jota Batista, ele esclareceu dúvidas sobre os sintomas do tumor cerebral, os exames utilizados para identificar a condição e as alternativas de tratamento.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Durante a entrevista, o especialista alertou para a banalização das dores de cabeça, um dos sintomas mais frequentes associados aos tumores cerebrais.

“Um dos principais sintomas do tumor cerebral começa bastante com dores de cabeça. E a gente sabe que dores de cabeça é um sintoma que muitas pessoas têm e muitas vezes banaliza demais. Então, é importante conscientizar a população que o tumor cerebral existe e que quando a gente tem uma suspeita, devemos procurar um médico especialista para realizar os exames e ter o diagnóstico correto”, afirmou.

João Gabriel Ribeiro, neurocirurgião

João Gabriel também explicou que a gravidade dos sintomas não depende apenas de o tumor ser benigno ou maligno, mas principalmente da região do cérebro afetada.

“Essa classificação de benigno e maligno, ela é uma classificação bastante antiga, né, onde muitas vezes no cérebro isso se confunde um pouco. No cérebro, os sintomas não estão relacionados a benigno e maligno, estão relacionados com a localização. Às vezes a gente descobre o tumor com 7, 8, 9 centímetros e o paciente praticamente não tinha sintomas. Em alguns lugares, tumores pequenos de 2 ou 3 centímetros podem dar muitos sintomas, pode dar muita dor de cabeça, vômito, paralisia no corpo”, explicou.

Ao abordar os avanços terapêuticos disponíveis atualmente, o neurocirurgião destacou a radiocirurgia como uma alternativa eficaz para determinados casos.

“A depender do caso, hoje, tumores pequenos, profundos, a radiocirurgia é uma opção extremamente válida. A radiocirurgia é o uso da radiação focada de uma forma onde eu destruo aquelas células tumorais e preservo a função do cérebro ao redor. Apesar de ter o nome cirurgia, ela não envolve cortes, mas existe a precisão de uma cirurgia”, destacou.

Por fim, o médico ressaltou que, embora não exista uma forma específica de prevenir todos os tumores cerebrais, hábitos saudáveis podem contribuir para reduzir o risco.

“A maioria dos tumores cerebrais, dos tumores do encéfalo, são metástases. Então, metástases de pulmão. Se a gente evitar o tabagismo, acaba diminuindo a incidência do tumor de pulmão e também a incidência de metástase no cérebro. As orientações são não fumar, evitar o uso excessivo de álcool, ter uma boa alimentação, manter o peso sob controle, praticar atividade física e ter um sono adequado”, concluiu.

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