ABASTECIMENTO Túnel é construído em Caruaru, para passagem de ramal da Adutora do Agreste Compesa está executando a instalação de travessia no Km 126, sob a BR 232, em Caruaru. Trata-se de um túnel metálico com 64 metros de comprimento e dois metros de diâmetro

Em prosseguimento à obra da Adutora do Agreste, no trecho que levará mais água do rio São Francisco para Caruaru, a Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa está executando a instalação de uma travessia no Km 126, sob a BR 232, em Caruaru. Trata-se de um túnel metálico com 64 metros de comprimento e dois metros de diâmetro, que abrigará 10 tubulações de 1,2 metro de diâmetro. Nesta estrutura está sendo utilizado o método não destrutivo, conhecido como MND, com o objetivo de eliminar o impacto da obra no tráfego da rodovia. O presidente da Compesa, Alex Campos, visitou a obra acompanhado pelo diretor de Engenharia e Sustentabilidade, Douglas Nóbrega, e do diretor Regional do Agreste e Matas, Igor Galindo.

Da esquerda para direita Igor Galindo (diretor Regional do Agreste e Mata) Alex Campos (Presidente da Compesa ) e Douglas Nóbrega (diretor de Engenharia e Sustentabilidade)/ Foto: Aluísio Moreira

“Devido ao grande fluxo de veículos que passam pelo trecho da BR 232 diariamente, optamos por essa tecnologia chamada Tunnel Liner, que além de evitar o desvio do trânsito e ser uma solução prática e econômica, também oferece um espaço seguro aos trabalhadores frente as escavações”, explicou o presidente Alex Campos. Essa técnica está sendo muito utilizada nas obras de engenharia no Brasil e exterior porque pode ser implantada em diversos tipos de solo.

O túnel, também conhecido como travessia, é formado por uma estrutura metálica de semiarcos de chapas de aço, que após montados e parafusados formam um arco completo. O equipamento servirá para proteger as tubulações da Adutora do Agreste. Após a finalização do assentamento desses tubos, o túnel será revestido com camada de areia, quando será injetado uma mistura de areia com água, recurso que garantirá a durabilidade e proteção das tubulações.

De acordo com o presidente, já foram executados quase 40% da sua instalação e a previsão é que fique pronto até o fim de junho. Saindo do túnel, o traçado da Adutora do Agreste seguirá pelo loteamento Eldorado. A expectativa dos técnicos da Compesa é que até o fim do ano a adutora chegue à Estação de Tratamento de Água do Salgado, ampliando em 600 litros de água por segundo para Caruaru. O presidente adiantou, ainda, que outras duas frentes da Adutora do agreste estão em andamento, que são os trechos de Bezerros e Gravatá.

