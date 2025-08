Turnê 'Viva Pernambuco' celebra 25 anos de intercâmbio cultural

A- A+

Em mais uma temporada de sucesso, André Rio e artistas convidados embarcaram, no início do mês de julho, para o Velho Mundo levando na bagagem toda a riqueza e diversidade cultural de Pernambuco.

Diretamente da cidade do Porto, Portugal, André e Carla Rio conversaram com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta quinta-feira (31), sobre a série de apresentações desta temporada que celebra 25 anos de intercâmbio cultural.

“Pernambuco é um estado de espirito festivo e seus artistas são do forró, do frevo, do maracatu, da ciranda e de todos os gêneros musicais,” afirma André.

Para Carla Rio cada apresentação mostra como a música pernambucana é bem valorizada perlo público europeu.

“Por aqui, já relacionaram o nome de André com o frevo, e quando chegamos nos locais de apresentação as pessoas já estão nos esperando com sombrinhas de frevo e sempre tem a bandeira de Pernambuco,” diz Carla Rio.

Desde 1998, André Rio tem sido um incansável embaixador da música pernambucana na Europa. As apresentações passeiam pela diversidade musical do Nordeste e do estado pernambucano. No repertório não pode ficar de fora o tributo a Luiz Gonzaga.

