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SAÚDE UFRPE promove "Semana Raiva Zero" com ações educativas no Recife Projeto leva informação sobre prevenção da raiva para escolas públicas e realiza programação aberta ao público no Hospital Veterinário da universidade

A Universidade Federal Rural de Pernambuco realiza, no próximo dia 28 de maio, a Semana Raiva Zero, ação educativa promovida no Hospital Veterinário da instituição com foco na conscientização da população sobre a prevenção da raiva. A iniciativa integra o projeto “Hub Raiva Zero”, desenvolvido pela universidade com apoio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, por meio do Edital Helen Khoury, voltado à popularização da ciência e educação em saúde.

Para falar sobre o projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a Profa. Dra Rita de Cassia Maia, que alerta sobre a importância da vacina nos animais.

Todo mundo tem que aproveitar as campanhas do governo, vacinar seus animais e se informar um pouco sobre cuidados que precisam ter em relação a isso”, incentiva Rita Maia.

Durante a programação, a equipe do projeto irá orientar tutores de animais de estimação e o público em geral sobre formas de prevenção da doença, considerada uma das zoonoses mais graves. A ação contará ainda com jogos, oficinas e atividades lúdicas voltadas especialmente para crianças, como estratégia de aprendizado ativo e disseminação de informação nas comunidades.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O projeto é coordenado pelos professores José Wilton Pinheiro Junior e Rita de Cassia Maia, docentes da área de Medicina Veterinária Preventiva e integrantes do Laboratório de Virologia Animal (LAVIAN), vinculado ao Departamento de Medicina Veterinária da UFRPE.

Além das atividades educativas nas escolas públicas, o "Hub Raiva Zero" também busca ampliar o debate sobre a situação da raiva em Pernambuco e reforçar a importância da vacinação e dos cuidados preventivos.

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