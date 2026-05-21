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SAÚDE

UFRPE promove "Semana Raiva Zero" com ações educativas no Recife

Projeto leva informação sobre prevenção da raiva para escolas públicas e realiza programação aberta ao público no Hospital Veterinário da universidade

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Profa. Rita de Cassia Maia, docentes da área de Medicina Veterinária Preventiva, Departamento de Medicina Veterinária da UFRPEProfa. Rita de Cassia Maia, docentes da área de Medicina Veterinária Preventiva, Departamento de Medicina Veterinária da UFRPE - Foto: Anderson Menezes

A Universidade Federal Rural de Pernambuco realiza, no próximo dia 28 de maio, a Semana Raiva Zero, ação educativa promovida no Hospital Veterinário da instituição com foco na conscientização da população sobre a prevenção da raiva. A iniciativa integra o projeto “Hub Raiva Zero”, desenvolvido pela universidade com apoio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, por meio do Edital Helen Khoury, voltado à popularização da ciência e educação em saúde.

Para falar sobre o projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a Profa. Dra Rita de Cassia Maia, que alerta sobre a importância da vacina nos animais.

 

Todo mundo tem que aproveitar as campanhas do governo, vacinar seus animais e se informar um pouco sobre cuidados que precisam ter em relação a isso”, incentiva Rita Maia.

 

Durante a programação, a equipe do projeto irá orientar tutores de animais de estimação e o público em geral sobre formas de prevenção da doença, considerada uma das zoonoses mais graves. A ação contará ainda com jogos, oficinas e atividades lúdicas voltadas especialmente para crianças, como estratégia de aprendizado ativo e disseminação de informação nas comunidades.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

O projeto é coordenado pelos professores José Wilton Pinheiro Junior e Rita de Cassia Maia, docentes da área de Medicina Veterinária Preventiva e integrantes do Laboratório de Virologia Animal (LAVIAN), vinculado ao Departamento de Medicina Veterinária da UFRPE.

Além das atividades educativas nas escolas públicas, o "Hub Raiva Zero" também busca ampliar o debate sobre a situação da raiva em Pernambuco e reforçar a importância da vacinação e dos cuidados preventivos. 

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