DIVERSÃO Último fim de semana das férias terá show gratuito de Ponttinho, no Camará Shopping Ponttinho é criador de conteúdo para crianças de todas as idades e faz um trabalho com música e contação de histórias

Neste sábado, 27 de janeiro, a tarde no Camará Shopping será de pura diversão no Camará Shopping. A partir das 16h, o palco da Praça de Alimentação receberá o cantor infantil Pontinho para um show especial juntando o melhor do repertório do artista, para o último final de semana das férias da garotada.

Ponttinho é criador de conteúdo para crianças de todas as idades e faz um trabalho com música e contação de histórias no Recife e região. Sua apresentação no Camará trará várias referências a seus projetos como o “Recreio com o Ponttinho”, “Cantigas” e o “Bloco do Ponttinho”, a fim de encantar a criançada através de estilos e repertórios diferentes.

O show tem como proposta fazer com que a criançada embarque em um universo lúdico e dançante conhecendo um mundo com histórias totalmente novas. “Eu preparei algo muito legal mesmo, algo que vai prender a atenção da plateia e fazer com que todo mundo dance, cante e se divirta comigo”, revelou Ponttinho.

Toda a programação de férias é gratuita e acontecerá no palco do Camará, localizado no piso L3 do shopping. Além disso, o centro de compras também conta com outras opções de lazer como: o cinema Moviemax Camará, Game Station, Park dos Infláveis e Mini Cars. Para quem ficou interessado em aproveitar, os detalhes e informações estão disponíveis no Instagram @camarashopping e no site https://www.camarashopping.com.br/



