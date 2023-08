Um Estranho Muito Íntimo em única apresentação no Santa Isabel

A- A+

Um Estranho Muito Íntimo, comédia espírita de Julierme Galindo, tem única apresentação no Teatro de Santa Isabel, nessa sexta-feira (25) às 19h. O espetáculo narra a história do espírito Aderbal que, morto através de emboscada, recebeu a missão de retornar à terra para livrar sua filha e sua mulher das garras do ambicioso Fernandes, seu melhor amigo e responsável pelo planejamento de seu desencarne e que agora, insatisfeito, deseja assassinar as duas somente para ficar com toda a riqueza da família. Trata-se de uma comédia leve, simples, que poderemos classificá-la como de costume.

O espetáculo tem caráter beneficente e busca angariar recursos para aquisição de sede própria da Comunidade Espírita Elias Sobreira, Campo Grande.

Um Estranho Muito Íntimo tem a coordenação de Luiz de França e Rogério Lessa e conta com apresentação especial do poeta Edgar Diniz.

Serviço

Local: Teatro de Santa Isabel

Dia : 25/08/2023

19h

Valor R$ 50,00 e R$ 25,00 + um quilo de alimento não perecível.

Locais de vendas dos ingressos:

- Teatro de Santa Isabel

- Banca Espirita

- Federação Espírita de Pernambuco

Você também poderá adquirir o seu ingresso através da chave PIX: [email protected]

Caixa Econômica

Agência: 0048

Conta Poupança: 000738956384-3

Enviar o comprovante pelo whatsapp: 81-984296111

