FESTIVAL Um Festival de Conexão Espiritual e Cultura Ancestral em Pernambuco Cerimônias, música e saberes ancestrais se unem em um festival que celebra a espiritualidade, a cura e a conexão com a floresta, no coração de Camaragibe

Pernambuco sedia, até o próximo dia 26, o Abril Pro Rezo, em sua 2ª edição, que promete reunir culturas ancestrais, música e as poderosas medicinas da floresta. O encontro, iniciado no último dia 5, acontece no espaço Aldeia da Vida, em Camaragibe.

A programação inclui cerimônias tradicionais conduzidas por mestres espirituais reconhecidos internacionalmente, como Shaneihu e Marya Sheki Yawanawa, Tawahw Yawanawa e sua família, além dos pajés Romeya Tani Kayã Kamãnawa e Pocha Kamãnawa, do povo Noke Koî.

Além das cerimônias, o evento contará com apresentações musicais e momentos de partilha, criando um espaço de acolhimento e integração entre diferentes culturas. A abertura do festival será marcada por uma celebração especial: o aniversário de Leandro Valente, fundador da Aldeia da Vida, que há anos dedica-se ao caminho das medicinas sagradas e ao fortalecimento das práticas espirituais ancestrais.

O festival ocorrerá nos dias 05, 12 e 26 de abril, a partir das 14h. Inscrições através do site.

Serviço:

Festival Pro Reza

Data: 5, 12 e 26 de abril

Horário: a partir das 14h

Valor: a partir de R$250,00

