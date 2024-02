Um Telecom fornece wifi para o Carnaval no Recife

A- A+

A Um Telecom, empresa de infraestrutura de serviços digitais, irá garantir a conexão de quem estiver circulando no Marco Zero do Recife durante as festividades do Carnaval. Os foliões e pessoas no entorno do local vão conseguir atualizar suas redes sociais, fazer transmissão ao vivo, enviar e receber vídeos e fotos, por meio da conexão rápida denominada Wi-Fi 6, que suportará um total de até 10 Gbps (Gigabits por segundo) de internet, na frequência de 5GHz.

O Wi-Fi 6 é a última tecnologia em conexão sem fio. Ela permite o desenvolvimento de roteadores mais eficientes e oferece sinal mais rápido e estável para pessoas e empresas. A tecnologia pode, ainda, expandir os recursos de realidade virtual e aumentada para smartphones e computadores.

A Um Telecom foi contratada pela Emprel, a serviço da Prefeitura do Recife, e oferecerá conectividade pública no Marco Zero a todos que estiverem brincando o Carnaval na capital pernambucana de 8 a 14 de fevereiro. Trata-se do que há de mais moderno em termos de conexão wireless, possibilitando mais segurança e estabilidade em eventos com grande quantidade de acessos simultâneos.

Para que todos possam utilizar a rede democraticamente, haverá uma limitação da utilização da banda individualmente por smartphone, tablet ou computador. Desta forma, todos terão uma boa experiência individual de conexão no local.

O COO da Um Telecom, Daniel Gomes, explica que a operação no Marco Zero fornecerá conexão segura para todos que se conectarem no local. “As pessoas que estiverem se divertindo ou trabalhando poderão acessar os serviços disponíveis via internet: da videoconferência ao vivo à mensagem de texto”, disse.

A infraestrutura conta com dezenas de rádios de alta densidade, pelos quais mais de 1.000 usuários podem se conectar simultaneamente em cada um deles; e foram instalados em pontos estratégicos na região, por meio de estudo prévio realizado para que a cobertura seja a melhor possível. Os rádios em conjunto recebem sinal com largura de banda de 10 Gbps, disponível na rede de fibra ótica da Um Telecom.

O projeto contou com mais de 40 colaboradores da Um Telecom e de seus parceiros de tecnologia em atividades de planejamento, projeto, instalação, suporte e ainda farão plantão durante todo o período do Carnaval.

“Os dados referentes ao funcionamento do serviço estarão disponíveis em tempo real. Haverá um painel para a visualização da Prefeitura informando as estatísticas de uso da rede, tais como quantidade de pessoas conectadas naquele instante, velocidade sendo usada, quantidade de dados trafegados, estimativa de vídeos, fotos e mensagens enviadas, dentre outros”, finaliza Gomes.

Veja também

CANAL SAÚDE Os riscos dos excessos do Carnaval para cardiopatas