A- A+

TEATRO Uma mãe pernambucana raiz, resenha nos palcos pernambucanos no Dia das Mães "Mainha é uma resenha - A Peça" estreia no próximo dia 11 de maio

O ator de teatro e drag queen Saulo Máximo, fenômeno das redes sociais, leva para os palcos pernambucanos a sua personagem ícone “Mainha Mara”, criada com base na sua própria mãe, nas mães nordestinas e de amigos, e também do trabalho de seu ídolo, o saudoso artista Paulo Gustavo.



Fã de Paulo Gustavo, Saulo se inspirou na obra daquele saudoso humorista e pensou como seria ter interpretar, de forma cômica, uma mãe genuinamente pernambucana dos anos 90, com todas as suas resenhas, totalmente amorosa, guerreira, mas sem um pingo de paciência.



Mainha Mara surgiu nas redes sociais e o artista idealizou e executou uma websérie com 2 temporadas com mais de 50 episódios e ultrapassando mais de 840 mil visualizações. Diante do sucesso nas redes, contando, ainda, com uma página com mais de 150 mil seguidores, Saulo resolveu trazer para o teatro sua personagem como uma forma de agradecer aos seus seguidores pelo reconhecimento do seu trabalho e de se aproximar desse público que muito o admira.



“Mainha é uma resenha – A Peça” estreia no próximo dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães, no Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão Centro, às 19h. No dia 1º de junho, é a vez do Teatro Boa Vista, em Recife, receber o espetáculo. A Direção é de Filipe Enndrio, e no elenco, além de Saulo Máximo, estão os atores Filipe Enndrio e Italo Rodrigues.

Veja também

CANAL SAÚDE Como o estresse e a ansiedade influenciam na disfunção sexual masculina?