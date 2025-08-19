A- A+

EDUCAÇÃO Unicap celebra 20 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião com programação especial Evento celebra duas décadas de formação acadêmica e diálogo inter-religioso, com debates, homenagens e apresentação musical na Universidade Catílica de Pernambuco

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Unicap completa 20 anos e terá uma programação especial no dia 22 de agosto.

A comemoração começa às 14h, no auditório G1 da universidade, com uma sessão solene e uma roda de diálogos reunindo professores e egressos que marcaram a trajetória do curso. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Banner de divulgação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião/ Foto: Divulgação/Unicap

Participam do encontro os professores Gilbraz Aragão e Newton Cabral, além de Rayane Marinho e Adelson Peixoto, ex-alunos do programa. A mediação será feita pelo coordenador Afonso Chaves.

Reconhecido nacionalmente, o curso forma pesquisadores e educadores voltados para o diálogo entre religiões e o respeito à diversidade. Desde a criação, há duas décadas, mantém uma abordagem crítica e interdisciplinar sobre espiritualidade e práticas sociais.

A programação será encerrada com apresentação musical do professor e cantor Silvério Pessoa, junto ao grupo MPB Unicap.

