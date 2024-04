UniFAFIRE oferece serviços gratuitos para a população

A- A+

Nesta quinta (4), das 8 às 13h, a Casa da Justiça e Cidadania do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE) em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realiza o "Mulher em foco: o legado de Santa Paula" com a oferta de vários serviços gratuitos voltados para o público feminino, sobretudo com foco na garantia dos direitos da mulher e da mulher idosa. A iniciativa é uma homenagem aos 40 anos da beatificação de Santa Paula Frassinetti, fundadora da Congregação de Santa Doroteia, e ao aniversário da congregação.



Os atendimentos acontecerão no estacionamento da UniFAFIRE, na Boa Vista, e contemplam serviços de emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito; qualidade de vida e bem estar; alistamento militar; acolhimento psicológico e social; orientação nutricional, balcão de tira dúvidas sobre o Imposto de Renda Pessoa Física; balcão de direitos; orientação jurídica, orientação sobre os direitos da pessoa idosa através da OAB-PE; aferição de pressão arterial e glicose; além de assistência do Centro de Atenção e Prevenção à violência (CIAPP) e da equipe do Sesi Odonto, que estará fornecendo orientações de prevenção e realizando consultas.



A expectativa, de acordo com o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição, o advogado Armando Moury, é realizar cerca de 300 atendimentos. Qualquer pessoa pode participar, basta apenas chegar no dia e horário e seguir o esquema de atendimento. Não é necessário agendamento prévio. Para quem quiser mais informações pode entrar em contato através do telefone do NPJ da UniFAFIRE no (81) 2122.3543.

