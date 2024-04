A- A+

MUTIRÃO UNIFG promove a 4ª edição do mutirão gratuito do Imposto de Renda, em parceria com a Receita Federal Professores e alunos fazem o atendimento gratuito para quem precisa prestar contas do IR, até 31 de maio

Com o intuito de facilitar e ajudar no processo de realização da declaração de Imposto de Renda, o Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), em parceria com a Receita Federal, promove a 4ª edição do Mutirão do Imposto de Renda, que é oferecido gratuitamente desde essa quarta-feira (17.0) e seguirá até 31 de maio. Os atendimentos ocorrerão todas as quartas-feiras, no campus Boa Vista, localizado na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 155, Boa Vista, no Recife, e às quartas e quintas-feiras, no Campus Piedade, situado na Rua Comendador José Didier, nº 27, Piedade. Em ambos os locais e dias, os serviços serão realizados nos horários das 8h às 12h e 14h às 17h.

Para realizar a declaração, as pessoas devem levar RG, CPF, certidão de nascimento, título de eleitor, cópia da última declaração de IR e dados da conta bancária para restituição, que são os documentos necessários para a realização de todo o processo. Serão realizados 50 atendimentos por dia, e para participar, os interessados deverão levar, na ocasião, 1 quilo de alimento não perecível, que será revertido para o Mercado Solidário, toda a arrecadação será doada para moradores da localidade, cadastrados pela instituição e que estão em situação de vulnerabilidade social. O serviço é direcionado aos contribuintes hipossuficientes que precisam declarar ou serem restituídos por imposto de renda retidos e não sabem que têm esse direito.

Para o contador e professor dos cursos de Ciências Contábeis e Administração do Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), Edson Cavalcante, o objetivo principal é ajudar as pessoas que precisam do serviço, além de estimular os conhecimentos dos alunos na prática. “O intuito é atender, através do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), o contribuinte que é hipossuficiente financeiramente. Ajudar essas pessoas a declarar o IR. O cidadão que não atingiu o limite de rendimentos tributáveis no último ano, mas que em um dos meses de pagamento apresentou retenção de IRRF nos seus pagamentos e ficou algum valor para ser restituído é nosso principal público-alvo”, comenta.

Os interessados em participar devem se inscrever e agendar data e horário pelo telefone (81) 3461-5529, porque as vagas são limitadas. Os agendamentos podem ser realizados entre os períodos das 09h às 12h, 14h às 17h e 18h às 21h.

Serviço:

4ª edição do mutirão gratuito do Imposto de Renda

Data: até 31.05

Locais e endereços: Campus Boa Vista, localizado na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 155, Boa Vista, no Recife, e em Piedade, situado na Rua Comendador José Didier, nº 27, Piedade

Horário: 8h às 12h e 14h às 17h

Dias de atendimento: Quartas e quintas-feiras

Telefone para agendamento: (81) 3461-5529

