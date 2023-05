Universidade de Pernambuco é destaque em ranking das melhores instituições do mundo

A- A+

A Universidade de Pernambuco (UPE) recebeu destaque na avaliação Times Higher Education World University Rankings 2023. A classificação apresenta 73 universidades brasileiras, que foram analisadas a partir de índices como as atividades de ensino e pesquisa, relação dos seus projetos com a indústria, perspectiva internacional, desempenho estudantil, quantitativo e qualificação dos docentes, número de publicações, pesquisas em desenvolvimento e citações.

Em Pernambuco, a UPE apresentou os melhores índices em número de citações e perspectiva internacional, resultado dos investimentos realizados nos últimos anos, com incentivo às atividades da comunidade acadêmica e ampliação dos debates sobre internacionalização. Do mesmo modo, os índices de ensino, relação com a indústria e perspectiva internacional melhoraram na comparação com os dados de 2022. A instituição permanece entre as 101º–125º na América Latina, destacando-se em diferentes setores das atividades do ensino, pesquisa, extensão e inovação universitária.

“Os números do índice são resultados do trabalho coletivo desenvolvido por toda a comunidade acadêmica. Os dados complementam outras informações publicadas em 2023, como o IGC de excelência que a universidade conquistou neste ano. Vamos continuar trabalhando para sempre melhorar o nosso planejamento e fortalecer as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação”, destacou a Profa. Maria do Socorro Cavalcanti, Reitora da UPE.

A lista é liderada pelas Universidades de Oxford, Harvard e Cambridge. Em Pernambuco, apenas três instituições foram classificadas no índice. “A informação é o resultado do trabalho e compromisso de uma comunidade acadêmica que preza pelo Ensino Superior de qualidade. A Universidade de Pernambuco, presente em todas as regiões do Estado, tem a capacidade de transformar a vida das pessoas e contribuir com o desenvolvimento do Estado”, enfatizou o Prof. José Roberto Cavalcanti, vice-reitor da UPE.

As informações sobre o índice estão disponíveis no link:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking

