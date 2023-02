A- A+

CANAL SAÚDE Urologista fala dos cuidados com a saúde durante o carnaval Convidado desta segunda-feira (06), no Canal Saúde, o urologista Antônio César Cruz fala sobre as IST's

Após dois anos sem brincadeiras, devido a pandemia da covid-19, o carnaval está de volta e promete agitar os dias de momo nas cidades brasileiras. Mas, embora a avidez da festa, os foliões devem tomar alguns cuidados com a saúde na hora de ter relações sexuais com outras pessoas. O período, embora festivo, requer atenção redobrada, devido ao alto índice de registro de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).



Para falar sobre o assunto e dar algumas dicas de como brincar com segurança, o urologista Antônio César Cruz conversou com o âncora Jota Batista no Canal Saúde desta segunda-feira (06).



“Nessas grandes festas populares, tem-se o hábito de se exceder, principalmente nas bebidas alcoólicas, e as pessoas, por muitas vezes, perdem um pouco o limite, e terminam esquecendo alguns cuidados básicos de prevenção. Por isso, temos que alertar a população sobre a exposição a esses riscos para poder brincar o carnaval tranquilo”, ressaltou Antônio César Cruz.



Para prevenir as IST’s, o urologista ressalta a importância do uso do preservativo, mas, diz também que é importante conhecer o parceiro ou parceira com quem está se relacionando.



“Sabemos que o uso do preservativo, embora essencial, previne algumas doenças, mas não todas elas. Muitas vezes as pessoas não sabem quem está beijando, não sabe da higiene desta pessoa, e o próprio beijo pode transmitir Infecções virais, e o covid é uma delas”, concluiu o médico.



Além de alerta sobre IST’s, o médico falou também da importância da hidratação durante o carnaval. Ele explicou que para brincar tranquilo e saudável, beber água é primordial nas brincadeiras. Segundo o mesmo, a exposição ao sol e ao calor pode trazer problemas, a curto e longo prazo, para a saúde do folião, por isso, a hidratação é extremamente necessária.



“A desidratação pode levar a formação de cálculos urinários, então deve-se ingerir bastante líquido, mesmo que esteja consumindo bebida alcoólica, é importante intercalar com muita água durante toda a festa”, explicou.



Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.



