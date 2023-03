Urologista Roberto Lucena cânceres de próstata e de pênis afetam brasileiros

A- A+

A saúde do homem enfrenta, conhecidamente, barreiras culturais antes do cuidado. Machismo, medo e vergonha barram o homem de ter cuidados preventivos, na maioria das vezes. O câncer de próstata é o que mais afeta os brasileiros. Outra patologia comum é o câncer de pênis, que tem nas regiões Norte e Nordeste sua maior incidência. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou com o urologista, Cirurgião Robótico urológico e andrologista, Roberto Lucena, no Canal Saúde desta sexta-feira (3).



Segundo o médico, o câncer de pênis, diferente do câncer de próstata, não ocorre, via de regra, por fatores hereditários.

O fator hereditário, no câncer de pênis, não se impõe. No câncer de próstata, é realmente muito prevalente, mas não existe uma tendência familiar no câncer de pênis: ele está relacionado, geralmente, a uma questão de higiene e do vírus HPV”, afirmou.

Roberto Lucena também explicou a relação do tratamento precoce com a questão hereditária do câncer de próstata.

Parentes de primeiro e segundo grau que tiveram câncer de próstata aumentam a incidência da doença nos filhos de netos. Então, a partir dos 45 anos, devem começar a fazer o acompanhamento precoce com o PSA (Antígeno prostático específico), com o exame de toque e ultrassom”, orientou.

Quer ouvir essa entrevista na íntegra? Acesse o link do nosso podcast ou ouça na sua plataforma de áudio preferida.



