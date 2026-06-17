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Canal Saúde Uso de anabolizantes entre jovens acende alerta para riscos à saúde Especialistas alertam para consequências psicológicas como ansiedade, depressão, dependência e distorção da autoimagem

A busca por um corpo mais estético e por melhores resultados esportivos tem levado cada vez mais jovens ao uso de anabolizantes, muitas vezes sem orientação médica e sem conhecimento dos riscos envolvidos. Os anabolizantes prometem ganho rápido de massa muscular, mas podem provocar uma série de complicações à saúde, como alterações hormonais, infertilidade, problemas cardiovasculares, lesões hepáticas e mudanças comportamentais.

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) divulgou uma pesquisa que mostra que 84% dos jovens que estão no último ano do ensino médio usaram anabolizantes. Dado esse que preocupa os especialistas, pois além dos anabolizantes serem prejudiciais para a os hormônios, podem trazer consequências psicológicas, como ansiedade, depressão, dependência e distorção da autoimagem.

Nesta quarta-feira (17), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com Rodrigo Agra, endocrinologista da Faculdade AFYA, que falou sobre o uso de anabolizantes entre jovens.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



Rodrigo Agra iniciou a entrevista destacando que a maior parte do uso de anabolizantes atualmente está relacionada a objetivos estéticos, como o ganho de massa muscular, a redução da gordura corporal e o aumento da atratividade física.

“Cerca de 80% do uso hoje em dia está relacionado a objetivos estéticos, como ganhar massa muscular, aumentar a atratividade para o sexo oposto e reduzir a gordura corporal. Ou seja, trata-se principalmente de uma questão estética.” Rodrigo Agra, endocrinologista da Faculdade AFYA

O especialista explicou que o uso de anabolizantes não apresenta riscos apenas a longo prazo, alertando que já no início do primeiro ciclo ou até na primeira dose podem surgir complicações sérias, contrariando a ideia de que os efeitos adversos só aparecem após um período prolongado de uso.

“Os efeitos dos anabolizantes não aparecem apenas com o uso prolongado. Já no início do primeiro ciclo ou até na primeira dose, a pessoa pode apresentar complicações sérias.”

O médico também explicou que o uso de anabolizantes pode causar efeitos colaterais que vão além das alterações visíveis na pele, como a acne, alertando que, enquanto esses sinais podem parecer mais leves, podem estar ocorrendo danos silenciosos e mais graves em órgãos como coração, fígado e rins, muitas vezes sem que a pessoa perceba no início.

“Mesmo que apareçam efeitos mais visíveis e aparentemente leves, como a acne, o problema é que também podem estar ocorrendo danos mais graves e silenciosos em órgãos como o coração, o fígado e os rins, que não são percebidos de imediato e podem surpreender depois.”

Por fim, Rodrigo Agra explicou que o objetivo de ir à academia está geralmente ligado à busca por saúde e longevidade, alertando que o uso de anabolizantes vai na direção oposta desse propósito, já que essas substâncias podem até melhorar a performance física no curto prazo, mas acabam encurtando a vida e reduzindo a longevidade ao invés de promovê-la.

“Quem procura a academia geralmente está preocupado com a saúde e a longevidade. No entanto, o uso de anabolizantes vai na direção contrária: essas substâncias podem até aumentar o desempenho físico, mas acabam reduzindo a expectativa de vida, em vez de aumentá-la.”

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